У Тбілісі напали на журналістів каналу "Россия 24"

Копирайт изображения "Россия 24"

У столиці Грузії двоє чоловіків напали на знімальну групу телеканалу "Россия 24". Про це повідомляє прес-служба каналу, яка визначила нападників як "націоналістів".

Російські журналісти неподалік центру Тбілісі записували репортаж про вплив рішення Москви про припинення прямого авіаційного сполучення з Грузією - вони спілкувалися з власницею місцевої туристичної компанії.

"У цей момент до нас підійшли два незрозумілих молодих чоловіка, які почали спочатку словесно, а потім фізично впливати на чоловіка цієї жінки, який просто загородив шлях, став між нами та ними. Зав'язалась бійка", - розповів по зв'язку зі студією кореспондент "Россия 24" Станіслав Бернвальд.

У повідомленні вказується, що жінка, з якою вони говорили, - українка, а її чоловік - грузин.

На відео чути, як вона говорить двом іншим чоловікам: "Це Грузія, це так ви гостей зустрічаєте?"

У відповідь один з них говорить щось грузинською.

Далі йдуть кілька кадрів штовханини.

"Насправді було одразу видно, що нас змушують до дій у відповідь, щоб ми вв'язалися у бійку. Але ми намагалися максимально не піддаватися на цю провокацію", - стверджує Станіслав Бернвальд.

Згодом інцидент закінчився - як каже російський медійник, через наближення поліції.

У прес-службі каналу "Россия 24" також відзначають, що чоловіки "вигукували націоналістичні лозунги".

Ситуація у Тбілісі

Копирайт изображения Reuters Image caption Зіткнення у Тбілісі сталися в четвер ввечері

У Грузії третій день йдуть масові протести, що призвели до відставки спікера парламенту.

Приводом для них став візит депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова та його виступ з президії грузинського парламенту російською мовою.

Згодом сутички сталися вже біля грузинського парламенту - постраждало кілька десятків людей.

У суботу мітингувальники знову планують зібратися на акцію, яка проходить під гаслами "Росія - окупант" (Тбілісі та більшість західних країн стверджують, що у 2008 році Росія збройним шляхом окупувала грузинські території Абхазію та Південну Осетію).

А у п'ятницю президент Росії Володимир Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям літати до Грузії з 8 липня, а також передбачає можливість перевезення російських громадян із Грузії до Росії.

Указ схвалено "з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації, захисту громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій".

Як заявив речник президента Путіна Дмитро Пєсков, заборону на польоти скасують, коли ситуація в Грузії "нормалізується".

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