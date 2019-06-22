Грузинським авіакомпаніям заборонили літати в Росію. Як реагують російські туристи?

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Мінтранс Росії оголосив про припинення польотів грузинських авіакомпаній на територію Росії з 8 липня. Напередодні російський президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє російським авіакомпаніям з тіє ж дати перевозити громадян Росії в Грузію.

"Причина припинення польотів - необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед "Держкорпорацією з організації повітряного руху", - повідомили у російському міністрстві.

У відомстві додали, що польоти поновляться, як тільки грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines представлять російській владі програми авіаційної безпеки, а російська сторона проведе аудит і схвалить їх.

Також, за даними Мінтрансу Росії, Грузія має погасити борг у розмірі 792,5 тис. доларів і 592 тис. рублів.

Ця заборгованість "висить" ще з 2008 року, кажуть російські чиновники.

А у п'ятничному указі Путіна йдеться, що заборона на польоти до Грузії вводиться задля забезпечення національної безпеки Росії і російських громадян.

Крім того, указ передбачає повернення громадян Росії і їх багажу з Грузії на батьківщину.

Речник Путіна Дмитро Пєсков говорив, що умовою зняття заборони на польоти буде нормалізація обстановки в країні.

"Ситуація в Грузії має нормалізуватися, і повинні зникнути будь-які загрози для безпеки наших громадян", - сказав він в п'ятницю РБК.

Тисячі росіян

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За оцінками Асоціації туроператорів Росії, в Грузії зараз пепребуває близько 5-7 тисяч організованих російських туристів, а самостійних мандрівників - в два-три рази більше.

"Всі туроператори підтвердили готовність припинити продажі таких турів", - заявила в суботу глава Ростуризму Заріна Догузова.

За її словами, туроператори зобов'язані повернути в повному обсязі гроші туристам, які не встигли вилетіти в Грузію.

Авіаквитки до Грузії в рамках турів аж до Нового року придбали близько 3,5 тисячі осіб, уточнили пізніше в Ростуризмі.

В організації діють спеціальні гарячі лінії для росіян, що залишаються у Грузії.

Реакція російських туристів

Image caption Вікторія та Микола Гольман планують залишитися в Грузії до 11 липня - попри рекомендації російської влади

"Зараз дуже великий потік туристів з Росії до Грузії, і, судячи з усього, - це моє припущення - Росія обрізала потік туристів сюди, щоб більше їхало російських туристів до Криму, в Сочі", - розповіла BBC News туристка Вікторія Гольман з російського міста Надим, яка зараз перебуває у Тбілісі.

"Ми планували залишитися в Грузії до 11 липня, і ми навіть ще не знаємо, як будемо повертатися додому", - додала вона.

"Ми будемо дзвонити в авіакомпанію, і якщо нашого рейсу не буде, будемо просто купувати в іншої авіакомпанії. Ми відпустку відміняти не будемо. Будемо відпочивати", - відзначає росіянка.

Image caption Політична ситуація в Грузії туристів не стосується, каже Дмитро Хашабов з Пензи

А інший турист з Росії - Дмитро Хашабов з Пензи - каже: "Ми якось розуміємо про що йде мова, які вимоги у протестувальників і розуміємо, що до нас, туристам, це не стосується".

"Безумовно, це рішення вдарить по економіці Грузії. На росіян, хто їде по турпоїздкам, або літаками це рішення позначиться. Їм буде складно. Ті, хто їздить самостійно, як їздили, так і їздитимуть. Варіанти сюда потрапити є все одно", - додає він.

"Ті, хто більше підтримують російську владу, їдуть швидше до Криму, в Абхазію, кудись туди. Вони сюди приїжджати бояться. Ті, хто приїхали до Грузії, цілком розуміють ситуацію і, швидше за все, навіть підтримують грузинську сторону", - вважає Дмитро.

Вісім авіакомпаній

З Грузії в Росію літають дві авіакомпанії, які назвав Мінтранс - Georgian Airways і MyWay Airlines.

Georgian Airways здійснює рейси з Тбілісі до Москви, Санкт-Петербурга, Казані і Воронежа, а MyWay Airlines - в підмосковний аеропорт "Жуковський".

Агентство цивільної авіації Грузії в суботу вранці заявило, що поки що не визначилося з тим, як будуть працювати грузинські компанії, які літають в Росію. В Georgian Airways розповіли BBC News, що продовжують польоти в Росію, але очікують падіння попиту на квитки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З четверга у Грузії тривають антиросійські протести

До Грузії літають ще шість російських авіакомпаній. Вони вже припинили продаж квитків в Грузію з 8 липня і заявили, що готові повернути гроші за квитки, куплені на більш пізні дати.

"Аерофлот" в суботу оголосив, що з 8 липня повністю припиняє виконання рейсів до Тбілісі (це 14 рейсів на тиждень)

"З теперішнього часу основні зусилля "Аерофлоту" будуть спрямовані на вивезення з території Грузії громадян Російської Федерації, які перебувають там", - йдеться в повідомленні російської авіакомпанії.

Напередодні про припинення польотів з 8 липня оголосила авіакомпанія S7. Компанія Red Wings закрила продаж квитків на всі свої рейси в Грузію з датою вильоту після 8 липня. Пасажирам, які купили квитки на ці дати, повернуть повну вартість авіаквитка, повідомили у Red Wings.

До Грузії також літає лоукостер "Победа", що входить до групи "Аерофлот", "Уральські авіалінії" та "Нордавіа". Вони так само скасували продаж квитків. Гендиректор "Уральських авіаліній" Сергій Скуратов при цьому заявив, що авіакомпанія понесе суттєві втрати через заборону.

Протести в Грузії

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У Грузії з четверга тривають масові протести. Приводом для них стало те, що депутат Держдуми Сергій Гаврилов піднявся на трибуну спікера парламенту країни і виголосив промову російською мовою.

У ніч на п'ятницю поліція в Тбілісі застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі для розгону демонстрації в центрі міста. Учасники мітингу, які вимагали відставки членів уряду, намагалися прорватися на подвір'я будівлі парламенту.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень постраждали 240 осіб, в тому числі 80 поліцейських. МВС Грузії повідомило про 305 затриманих в ході акції протесту в грузинській столиці.

21 червня стало відомо, що глава грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку.

У п'ятницю в центрі Тбілісі пройшла ще одна акція протесту з вимогою відставки глави МВС країни Георгія Гахар і дострокових виборів до парламенту.

На акції зібралося кілька тисяч людей. На відміну від протестів у четвер, цього разу акція була більш організованою і завершилася без суттєвих інцидентів.

У суботу в Тбілісі також проходить акція протесту.

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