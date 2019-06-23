"Зробимо Іран великим". США провели кібератаку проти Ірану і планують нові санкції

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США готуються ввести серйозні додаткові санкції щодо Ірану, аби перешкодити розвитку його ядерної програми, заявив президент Дональд Трамп. А до цього спецслужби США провели кібератаку на збройні системи Ісламської республіки.

"Ми вводимо додаткові санкції. В деяких випадках ми діємо швидко", - сказав президент США. У чому полягають нові санкції, Трамп не сказав.

"Якщо Іран хоче бути багатою країною, [...] то я не проти. Але цього не станеться, якщо вони продовжать спроби отримати через п'ять-шість років ядерну зброю", - додав американський президент.

"Давайте знову зробимо Іран великим", - резюмував Трамп, перефразувавши слоган своєї передвиборчої кампанії.

Президент пов'язав нові санкції з рішеннями іранських лідерів щодо ядерної програми країни. 17 червня Тегеран оголосив, що перевищить ліміти на кількість збагаченого урану, яку йому дозволено зберігати за міжнародною угодою 2015 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Приблизно за місяць до цього Іран заявив, що збільшить виробництво збагаченого урану

Це сталося на тлі усе більшої напруги між країнами. За чотири дні до цієї заяви США звинуватили Іран у нападі на два танкери в Оманській затоці. Тегеран заперечує звинувачення.

У минулий четвер Корпус вартових ісламської революції Ірану, який США вважають терористичною організацією, оголосив, що збив американський дрон. Пізніше США підтвердили втрату безпілотника RQ-4 Global Hawk.

Копирайт изображения EPA Image caption Кібератака була спрямована проти ракетних пускових установок Ірану

На наступний день газета New York Times з посиланням на джерела в Білому домі написала, що Трамп після втрати безпілотника віддав військовим наказ почати підготовку до ракетних і авіаударів по іранським цілям, але в останній момент передумав.

Кібератака вивела з ладу комп'ютерні системи контролю ракет і пускових установок, повідомляє Washington Post.

New York Times повідомляє, що атака й стала відповіддю на збиття дрона та напад на танкери. Вона була спрямована проти ракетної інфраструктури Корпус вартових ісламської революції.

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