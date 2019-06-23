Протестувальники проти змін клімату взяли штурмом вугільну шахту в Німеччині

Копирайт изображения AFP Image caption Сотні протестувальників об'єднали зусилля, аби проникнути на шахту і пройти через неї маршем

Сотні борців зі зміною клімату штурмували шахту Гарцвайлер у Західній Німеччині, де ведеться видобуток вугілля відкритим способом. Активісти протестували проти використання викопного палива.

Протестувальники прорвали поліцейський кордон й потрапили на територію шахти.

Поліція попереджала учасників акції, що територія шахти є небезпечною і заявила, що деякі правоохоронці постраждали, коли намагалися стримати протестувальників.

Німеччина пообіцяла до 2050 року стати "вуглецево нейтральною", тобто не допускати виділення вуглецю в атмосферу у кількості більшій за ту, яка може бути перероблена. Проте активісти стверджують, що цього необхідно досягти раніше.

Нещодавні дослідження суспільної думки показали, що зміна клімату входить до переліку основних занепокоєнь населення Німеччини, а підтримка Партії зелених знаходиться на рівні з Християнськими демократами, які нині керують урядом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція намагалася завадити протестувальникам потрапити на шахту, оскільки, за їхніми словами, знаходитись там небезпечно

Раніше того дня протестувальники тимчасово заблокували залізничну лінію, що використовується для транспортування вугілля.

Деякі з активістів були серед 20-40 тисяч протестувальників, які брали участь демонстрації в п'ятницю в місті Аахен на підтримку шкільного страйкового руху проти зміни клімату, заснованого шведським підлітком Гретою Тунберг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники мали з собою туристичне спорядження, вочевидь, плануючи провести у шахті довший час

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція повідомила, що деякі співробітники отримали ушкодження, намагаючись завадити протестувальникам проникнути на територію шахти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одягнені в білий захисний одяг, протестувальники наблизились до шахти з різних боків, аби обійти поліцію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після штурму шахти, активісти сіли перепочити, заховавшись від сонця під ковдрами з фольги

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше активісти блокували залізничні колії, що ведуть до вугільної шахти Хамбаха

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кінні поліцейські чергували поблизу шахти

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