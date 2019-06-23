"Марш рівності" у Києві: мирно, яскраво і без постраждалих, але з провокаторами

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У неділю у Києві пройшов "Марш рівності" за права ЛГБТІ спільноти. Основною темою цьогорічного "КиївПрайду" організатори назвали "Свобода. Єдність. Боротьба", а гаслом - "Наша традиція — це свобода".

За словами організаторів, у цьогорічній ході взяли участь 8 000 людей, за підрахунками поліції — близько 3 000 людей.

Учасники вигукували: "Бунтуй, вставай, права не віддавай" та "Права людини — понад усе".

За словами однієї з організаторів ГО "КиївПрайд" Руслани Панухник, постраждалих серед учасників "Маршу рівності" немає. На початку ходи декілька невідомих спробували зірвати банер у перших учасників колони, але в ході інциденту ніхто не постраждав.

Організатори Маршу подякували його учасникам.

Копирайт изображения UNIAN Image caption До учасників "Маршу рівності" традиційно приєднався посол Канади в Україні Роман Ващук

У Марші Рівності цього року серед інших взяли участь посол Канади в Україні Роман Ващук, депутатка Європарламенту Ребека Гармс, заступник міністра економіки України Максим Нефьодов.

Цьогорічний "КиївПрайд" вперше підтримала державна установа — Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Свобода і рівність — базові принципи будь-якого розвинутого суспільства і кожен раз, коли ми піднімаємо ці питання, то суспільство робить крок на зустріч розвитку, на зустріч майбутньому. Тому Центр громадського здоров'я підтримує "КиївПрайд", - сказав після завершення заходу гендиректор Центру Володимир Курпіта.

Він додав, що працівники Центру також прийшли на марш, аби нагадати молоді про "безпечне кохання".

"Ми сподіваємося, що наступного року більше державних установ приєднаються до "КиївПрайду", оскільки це не про пропаганду, а про права людини", - сказав пан Курпіта.

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У неділю вранці Адміністрація президента написала на своїй сторінці у Facebook, що "президент є гарантом прав і свобод людини".

"Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні "Маршу рівності" та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу", - йдеться у заяві.

Як усе пройшло?

Хода пройшла одним із запланованих маршрутів: від Будинку Вчителя, через бульвар Тараса Шевченка та вулицю Терещенківську до площі Льва Толстого, потім вулицею Пушкінською до вулиці Богдана Хмельницького та будівлі "Київпроекту".

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Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив журналістам, що під час проведення ходи не зафіксували жодних серйозних порушень.

Він підкреслив, що постраждалих та затриманих під час самого маршу немає.

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Після завершення заходу для його учасників відкрили найближчі станції метро та підігнали близько десяти автобусів. Організатори закликали їх сховати символіку маршу, аби уникнути провокацій по дорозі додому.

Паралельно з маршем поблизу головного корпусу Київського університету ім. Тараса Шевченка проводили акцію на підтримку "традиційних цінностей", серед учасників якої були члени організації "Традиція і Порядок". Учасники тримали у руках плакати: "Содомія — дорога в пекло".

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Невдала підготовка до провокацій

Водночас, напередодні початку акції правоохоронці затримали дев'ять людей віком від 18 до 48 років, які планували провокації під час маршу й хотіли закидати його учасників презервативами з екскрементами.

Чоловіків наразі звинувачують у підготовці до хуліганських дій, за що їм загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Начальник поліції Києва Сергій Крищенко розповів "Громадському", що затримані розібрали чотири біотуалети та виготовили близько 200 "снарядів".

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"Інтерфакс-Україна" також повідомляв, що під час проходження маршу поблизу парку Шевченка, на його території підірвали вибуховий пакет.

Пан Яровий уточнив журналістам, що це був вибух звичайної петарди.

Як розповів "Громадському" начальник Патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, противники маршу періодично намагалися прорватися в колону, але правоохоронці їх швидко відтісняли.

Також, до учасників ходи спочатку приєдналися люди, які періодично провокували конфліктні ситуації. Зокрема, вони вигукували гасла, що суперечили ідеям "Маршу рівності".

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