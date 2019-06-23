Копирайт изображения Kirsten McTernan Image caption Андрій Кимач назвав свою перемогу "втіленням мрії"

На конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World перемогу здобув український баритон, який також отримає 20 000 фунтів (25,5 тисячі доларів).

31-річний українець Андрій Кимач був одним із п'яти співаків, які пройшли до фінального туру після тижня змагань.

Конкурс проводять кожні два роки і почався з нагоди відкриття концертної зали St David Hall у 1983 році.

Разом із грошовим призом пан Кимач отримав Кардіффський трофей.

"Я переповнюють почуття через те, що я виграв BBC Cardiff Singer of the World 2019", - сказав переможець.

"Це буквально втілення мрії".

"Я пам'ятаю, як я спостерігав за змаганням, коли був дуже молодим, і мені ніколи не приходило в голову, що я можу колись навіть взяти участь у них, не кажучи вже про перемогу", - сказав Андрій Кимач.

Копирайт изображения Kirsten McTernan Image caption Фіналісти (зліва направо) Андрій Кимач, Гуадалупе Баррієнтос, Патрік Гетті, Соойон Лі та Мінгджі Лей

У фіналі Кимач виконав твори Бізе, Рахманінова та Доніцетті.

Більш ніж 400 співаків з усього світу подали заявки на участь у конкурсі в 2019 році, 20 учасників з 15 країн пройшли етап відбору.

Фіналісти стали переможцями чотирьох раундів конкурсу, які проходили протягом усього тижня.

Серед них тенори 31-річна Мінгджі Лей з Китаю, 31-річний бас Патрік Гетті з США і 30-річна сопрано Соойон Лі з Південної Кореї.

Судді також дали можливість на проходження у фінал 32-річній меццо-сопрано Гуадалупе Баррієнтос з Аргентини.

Андрій Кимач народився у Вінницькій області. Він навчався на філософському факультеті Університету імені Тараса Шевченка, а потім вокально-дерижерському факультеті Музичної академії імені Петра Чайковського у Києві, у класі Володимира Гришка.

У 2016 році пан Кимач став солістом Херсонської обласної філармонії й артистом Молодіжної оперної програми московського Большого театру, де працював до 2018 року.

У Большому театрі він виконував партії Дона Карлоса в опері "Кам'яний гість" Олександра Даргомижського.

У 2017 році пан Кимач став лауреатом міжнародного конкурсу оперних співаків імені Марії Каря в албанській Тирані.

На початку червня 2019 року українець значився у числі виконавців партії Ескамільо в опері "Кармен" Жоржа Бізе у Театрі Джузеппе Верді в італійському Трієсті.

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