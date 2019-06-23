Копирайт изображения AFP Image caption Кім Чен Ин читає листа від Трампа

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав особистого листа від президента США Дональда Трампа, передають державні ЗМІ країни.

Кім похвалив лист, назвавши його "чудовим", та додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", повідомляє північнокорейська інформаційна агенція KCNA.

Він також високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.

Раніше цього місяця пан Трамп повідомив, що отримав прекрасного листа від північнокорейського лідера.

"Одного дня дня ви дізнаєтеся, що було у цьому листі, одного дня ви його прочитаєте. Можливо це станеться через 100 років, а можливо й за два тижні", - сказав тоді президент США.

Жодних подробиць про те, як саме лист Дональда Трампа доправили до Кім Чен Ина, не повідомляють. Нічого невідомо також і про зміст послання. У Білому домі цю інформацію не коментують.

Переговори між США та Північною Кореєю припинилися після зустрічі Кіма та Трампа у В'єтнамі, що відбулася в лютому.

Лист став першою значною подією, що відбулася між країнами з того часу, повідомляє з Сеула кореспондент BBC Лаура Бікер.

США наполягають на тому, що Північна Корея має відмовитись від своєї ядерної програми, а Пхеньян вимагає послаблення санкцій.

Проте останніми місяцями Трамп тепло говорив про Кі Чен Ина.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Раніше цього місяця він заявив журналістам, що під керівництвом пана Кіма Північна Корея має "величезний потенціал".

А у травні під час візиту до Японії пан Трамп описав півнісчнокорейського лідера як "дуже розумного хлопця" і сказав, що очікує від КНДР "багато хороших речей".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!