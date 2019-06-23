Копирайт изображения Reuters Image caption Протестувальники зібралися у Празі, щоб закликати прем'єр-міністра піти у відставку

Протестувальники у Празі вимагають відставки прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Бабішу загрожує кримінальне розслідування через підозри у передбачуваному шахрайстві. Він також фігурує у розслідуванні Європейського Союзу з приводу конфлікту інтересів. Сам Бабіш всі звинувачення відкидає.

Під час аналогічної акції протесту 5 червня чеською столицею маршем пройшли майже 120 тисяч людей.

Організатори акції очікують, що протести 23 червня стануть найбільшими з 1989 року.

Хто вийшов на марш?

Протест організувала група "Мільйони моментів для демократії". Вона балу започаткована як невелика студентська ініціатива, але згодом стала масовим рухом.

Активісти групи вже організовували кілька акцій протесту цього року. Одна з найбільших відбулася 5 червня.

Бенжамін Ролл, член групи, розповів агентству Associated Press: "Соромно, що наша політична ситуація перебуває в такому стані, що подібне має відбутися".

"З іншого боку, я радий, що ми успішно мобілізуємо громадянське суспільство".

У чому звинувачують Бабіша?

У Чехії на прем'єр-міністра очікує кримінальне розслідування через можливе зловживання 2 млн. євро субсидій від ЄС, що сталося понад 10 років тому.

Поліція стверджує, що вони розслідують звинувачення в тому, що пан Бабіш приховав інформацію про те, що володіє фермою та конференц-центром, відомим як "Гніздо лелеки" ("Capi hnizdo"), щоб мати право на субсидію ЄС, що спрямованої на допомогу малому бізнесу.

Мільярдер також фігурує у розслідування ЄС щодо конфлікту інтересів через свій конгломерат "Агроферт" ("Agrofert"), який він перевів у два цільових фонди незадовго до того, як прийти до влади у 2017 році.

Проте у звіті Європейської комісії, деталі якого стали відомі на початку цього місяці, йдеться про те, що пан Бабіш все ще отримує прибуток від цієї групи. У доповіді визначено, що він повинен повернути близько 451 млн. чеських крон (17,5 млн. євро) у вигляді субсидій.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр спростував усі звинувачення, що висунуті проти нього

Пан Бабіш відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними та політично мотивованими.

Через день після того, як поліція повідомила, що державний прокурор подає звинувачення проти нього, в країні поміняли міністра юстиції.

Демонстранти стверджують, що новий міністр юстиції, 71-річна Марі Бенесова, занадто близька до пана Бабіша.

Раніше вона проголосувала проти поліцейського запиту, в якому вимагали позбавити пана Бабіша депутатського імунітету.

Як відреагував прем'єр-міністр?

Пан Бабіш назвав звіт ЄС "нападом на Чехію" і відмовився повертати будь-які субсидії.

Бабіш також відмовився йти у відставку.

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