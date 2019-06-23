Копирайт изображения www.facebook.com/gaistruk Image caption Олександр Комарніцький

У партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" повідомили, що їхній однопартієць Олександр Комарніцький помер після 12 днів у комі. Комарніцького побили 11 червня після того, як він відмовився бути присутнім як понятий під час проведення слідчих дій.

Про це повідомив керівник Вінницької обласної організації партії "Громадянська позиція" Сергій Гайструк на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарніцького. Трагедія, яка червневого вечора сталася на вулиці нашого міста...Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян - побила його до стану, який став смертельним. За що? Тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що не мав уявлення і за що не дозволяло його мудре сумління!" - написав Гайструк.

Сам Анатолій Гриценко закликав негайно звільнити керівництво Нацполіціі у Вінницькій області.

"Жорстке і невідворотне покарання вбивці у поліцейських погонах! ДБР уже висунуло йому підозру і посадило під домашній арешт", - написав Гриценко у Facebook.

Відомо, що 11 червня близько 23:00 у Вінниці поліцейський, перебуваючи на службі, запропонував Комарніцькому бути присутнім як понятому під час проведення слідчих дій. Однак чоловік відмовився.

Тоді у поліції заявили, що Комарніцький спровокував конфлікт та намагався вступити з правоохоронцем в сутичку. Як наслідок, чоловік впав і отримав закриту черепно-мозкову травму.

"За словами оперативника, в ході конфліту він відштовхнув чоловіка. Той впав на асфальт та вдарився головою", - йшлося у повідомленні Національної поліції Вінницької області.

Водночас у Державному бюро розслідувань повідомили, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби

У партії "Громадянська позиція" ж стверджують, що правоохоронець побив Олександра Комарніцького.

"Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості. За що побили? Хотіли прямо з вулиці залучити його понятим нібито по якійсь справі про вилучення у когось зброї, а Олександр відмовився, бо не мав до того жодного стосунку", - повідомляв Анаталій Гриценко 13 червня.

Олександра Комарніцького шпиталізували 11 червня, з того часу чоловік перебував у комі.

Поліцейському оголосили про підозру в перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувались насильством. Хмельницький міський районний суд взяв чоловіка під цілодобовий арешт.

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