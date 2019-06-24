На повторних виборах мера Стамбула знову перемогла опозиція

Копирайт изображения REUTERS Image caption Екрем Імамоглу представляє опозиційну Народно-республіканську партію Туреччини, яка є найстарішою у країні

Кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу переміг на повторних виборах мера Стамбула.

За підсумками обробки 98% бюлетенів він набирає 53,9% голосів, повідомляє Центральна виборча комісія країни.

Кандидат від панівної Партії справедливості та розвитку й найближчий соратник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Біналі Йилдирим набирає 45,2% голосів.

Він уже публічно визнав свою поразку і привітав суперника з перемогою.

"Я вітаю свого конкурента і бажаю йому удачі. Ці вибори ще раз показали, що демократія в нашій країні безумовна. Бажаю, щоб Імамоглу керував Стамбулом і докладав усіх зусиль для служіння місту і його жителям", - сказав Йилдирим в ефірі телеканалу NTV.

Переможця привітав і президент країни.

Імамоглу назвав свій успіх перемогою всього міста і заявив про готовність співпрацювати з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Для розв'язання нагальних проблем Стамбула дуже важлива координація місцевої адміністрації з центром. Я готовий працювати. Ніяка політика ні в якому разі не вище потреб громадян в мирі, спокої, охороні здоров'я, можливості працювати", - сказав Імамоглу.

Він додав, що його перемога означає "нову сторінку для міста та країни".

"На цій новій сторінці будуть справедливість, рівність та любов", - заявив політик.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Тисячі прихильників опозиційного кандидата вийшли ввечері на вулиці Стамбула, аби відсвяткувати перемогу

Стамбул — ключове місто для Ердогана. Він сам починав тут велику політичну кар'єру, перемігши на виборах мера в 1994 році.

Крім того, величезний мегаполіс з населенням близько 17 мільйонів людей — фінансовий, культурний і економічний центр Туреччини.

Результати виборів мера в березні цього року, перемогу на яких також здобув Екрем Імамоглу, були анульовані. ЦВК країни пояснила це з тим, що деякі члени виборчих комісій були призначені не з-поміж держслужбовців, а також через наявність непідписаних протоколів.

Після цього Народно-республіканська партія заявила, що знову висуне на повторних виборах кандидатуру Екрема Імамоглу. Цього разу відрив Імамоглу від опонента склав понад 775 тисяч голосів, у порівнянні з лише 13 тисячами у березні.

Чому Стамбул такий важливий?

Чагил Касапоглу, Турецька служба BBC

У Стамбула є два основні чинники впливу на країну — економічний і політичний. Перший полягає в тому, що бюджет міста становить близько 8,8 мільярда доларів. Це перевищує суми, які виділяються на більшість міністерств, наприклад, охорони здоров'я або юстиції.

Географічно — це місто, але у фінансовому плані він відокремлений і фактично функціонує як держава. Крім того, Стамбул привертає великі обсяги міжнародних інвестицій і багатьох великих бізнесменів, які можуть надати серйозну підтримку і стати основою електорату того чи іншого кандидата.

Не варто забувати, що близько 30 великих стамбульських компаній тісно працювали з владою над виконанням масштабних державних проєктів, таких як, наприклад, будівництво нового аеропорту чи зведення найбільшої в країні мечеті.

З політичної точки зору пост мера Стамбула — це відмінний старт для подальшого кар'єрного зростання. Досить згадати, що сам Ердоган з 1994 по 1998 роки обіймав цю посаду і не раз повторював: "Якщо ти переміг у Стамбулі, ти переміг у Туреччині".

У Стамбулі живуть представники майже всіх верств населення країни. Там є багаті й бідні, середній клас і іммігранти — це, свого роду, демографічна вибірка всієї Туреччини.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Опонентом Імамоглу був Баналі Йилдирим - один з близьких соратників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана

49-річний Екрем Імамоглу представляє опозиційну Народно-республіканську партію; він є мером стамбульського району Бейлікдюзю.

Його суперник Біналі Йилдирим — один із засновників президентської Партії реконструкції та розвитку і колишній прем'єр-міністр (очолював уряд з 2016-го по 2018-й роки). При ньому Туреччина стала президентською республікою і пост прем'єра анулювали.

Його обрали головою нового складу меджлісу (парламенту) в лютому цього року, а до того він займав пост міністра транспорту та зв'язку.

Ім'я Екрем Імамоглу було мало кому відоме до його висунення як кандидата опозиції на виборах у березні 2019 року.

Його оптимістичне передвиборче гасло - "Усе буде добре" - отримало відгук у багатьох виборців Стамбула, які постраждали від економічного спаду, в якому звинувачують керівний режим.

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