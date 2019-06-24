Покарання Філарета: ПЦУ позбавила "патріарха" Київської єпархії й храмів

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Синод Православної церкви України вирішив позбавити Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами і монастирями.

Відповідне рішення цей колегіальний виконавчий орган управління церквою прийняв після проведення Філаретом "собору" для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

Синод постановив прийняти у безпосереднє підпорядкування предстоятелю ПЦУ Епіфанію усі монастирі, храми Києва та церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету.

"Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права й обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією", - сказав після засідання архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), якого затвердили офіційним речником ПЦУ.

За його словами, Філарет може звернутись до ПЦУ, аби оскаржити рішення синоду на соборі церкви.

Також синод виключив зі складу свого єпископату двох ієреїв, які приїхали 20 червня на "собор" Філарета з Росії, митрополита Білгородського Іоасафа та його вікарного єпископа Петра (Москальова).

Їх виключили "за активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі" та участь у "рукоположенні єпископів поза своєю територією".

Мова йде про те, що на вихідних вони разом із Філаретом висвятили в єпископи без згоди синоду ПЦУ отця Іллю Зеленського з Харкова та архімандрита Андрія Маруцака з Києва, які є прихильниками колишнього патріарха.

Також синод заперечив канонічність самого зібрання, яке Філарет провів 20 червня у Києві задля "відновлення" Української православної церкви Київського патріархату.

Перед початком синоду на питання ВВС News Україна, чи будуть ухвалювати сьогодні радикальне рішення про відлучення Філарета, митрополит Епіфаній відповів, що ні.

"Ми не будемо уподібнюватись Московській церкві й ухвалювати такі рішення", - сказав предстоятель.

Колишній патріарх Філарет не визнав того, що Київський патріархат 15 грудня 2018 року саморозпустився, щоб одразу увійти до складу новоствореної автокефальної Православної церкви України.

За його словами, нова церква є "грецькою" та занадто залежна від Вселенського патріарха, який у січні 2019 року надав їй томос про автокефалію.

Говорячи про томос Філарет сказав, що не погоджувався б на нього, якби наперед знав зміст документу.

ПЦУ ж вважає. що рішення про розпуск УПЦ КП набрало чинності відразу ж після прийняття, а сам Філарет після того увійшов у склад керівного органу нової церкви — синоду й увесь час визнавав першість митрополита Епіфанія.

"Собор" УПЦ КП

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20 червня у Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої невизнаної світовим православ'ям УПЦ Київського патріархату.

Настоятель Володимирського храму протоієрей Борис Табачек є прибічником та давнім соратником Філарета.

Архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, що Володимирський собор є храмом Київської єпархії та підпорядковується митрополиту Епіфанію, проте Філарет "як і раніше може правити там службу".

На зібрання прийшли всього два єпископи з Росії та сам Філарет.

Учасники назвали його "помісним собором" і постановили "відновити" діяльність патріархату.

Також зібрання вирішило, що "відновленому" патріархату має належати усе майно колишньої УПЦ КП.

Православна церква України не визнає правомочність цього зібрання, апелюючи до того, що Філарет не має права скликати собор, ні за статутом ПЦУ, ні за статутом УПЦ КП.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив, що учасники зібрання "виокремились" зі складу ПЦУ.

За його словами, Філарет "не матиме жодного стосунку до ПЦУ і не займатиме жодних посад".

Нові єпископи й монастирі церкви Філарета

Одразу після собору 20 червня Філарет почав висвячувати нових єпископів для своєї церкви.

Разом з митрополитом Білгородським Іоасафом вони вже висвятили в єпископи отця Іллю Зеленського з Харкова та архімандрита Андрія Маруцака з Києва.

Image caption Разом з Філаретом нових єпископів висвячував митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф (зліва)

За апостольським каноном єпископа можуть висвячувати виключно два інші єпископи. Проте в статуті ПЦУ вказано, що намір висвятити єпископа попередньо має затверджувати синод церкви.

Ще перед висвяченням ПЦУ відлучила обох соратників Філарета від служіння.

Також цими вихідними Філарет намагався взяти під контроль Свято-Феодосіївський монастир у Києві.

Він видав указ про звільнення намісника Макарія і призначив на його місце свого прихильника Андрія (Маруцака), який у цьому монастирі й проживав.

Водночас, братія монастиря виступила проти дій Філарета й ухвалила рішення про підпорядкування митрополиту Епіфанію.

Філарет звинуватив ПЦУ у "рейдерському захопленні" монастиря та звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Сподіваюся на вашу допомогу, яка унеможливить силовий захват майна та приміщень Української православної церкви Київського патріархату", - йдеться у листі ієрарха.

Формально до сьогодні Філарет був керівником київської кафедри і йому підпорядковувались практично всі монастирі й храми столиці.

Філарет заборонив їм переоформляти свої статути для переходу до складу ПЦУ, аби юридично вони залишались частиною УПЦ КП.

Проте, за даними ВВС, на сьогодні майже всі храми та монастирі столиці вже ухвалили рішення і починають перереєстрацію своїх статутів з вказанням приналежності до ПЦУ.

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