Копирайт изображения Getty Images Image caption Аби приготувати "куленепробивну каву" не обійтися без гарного шматка масла

Дейв Аспрей, засновник культового американського кавового бренду Bulletproof (куленепробивний) планує дожити до 180 років. І ні, він не жартує.

"Я не думаю, що це наукова фантастика", - каже 45-річний бізнесмен. "Хтось має це зробити, і я готовий померти, намагаючись".

Як розповідає кореспондент BBC з питань бізнесу Енн Кессіді, багато людей описують пана Аспрея як "ексцентричного", він же називає себе "першим у світі професійним біохакером".

І він робить усе, аби виправдати таке звання: раз на півроку лікарі вилучають частку його кісткового мозку, яку потім обробляють, аби ввести по всьому тілу чоловіка. Також він проводить кріогенні процедури, "купається" в інфрачервоному випроміненні та приєднує електроди до свого тіла.

На усі ці процедури пан Аспрей вже витратив понад мільйон доларів. Такі вагомі фінансові витрати він зміг собі дозволити завдяки успіху іншого свого продукту - "Куленепробивної кави".

Цей напій має доволі незвичні складники: масло, очищену кокосову олію та власне саму каву.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дейв Аспрей вже продав більше ніж 160 мільйонів чашок своєї кави з маслом

Чоловік впевнений, що цей напій може покращити фізичне та духовне здоров'я людини, і ця незвична кава дійсно має своїх поціновувачів. З 2012 року компанія продала вже 160 мільйонів чашок такого напою.

Серед поціновувачів "куленепробивної кави" є відомі телезірки америки Джиммі Феллон та Шейлін Вудлі.

Водночас лікарі не завжди поділяють його впевненість у корисних властивостях кави з маслом.

Натхненна Тибетом

Ідею своєї кави з маслом Дейв Аспрей вигадав під час подорожі до Тибету у 2004 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ідея кави з маслом прийшла пану Аспрею під час подорожі до Тибету

Туди успішний керівник ІТ компанії приїхав, аби знайти можливість побороти надмірну вагу (чоловік важив близько 136 кілограмів) шляхом медитації.

Під час походу через Гімалаї пана Аспрея пригостили традиційним місцевим чаєм з додаванням масла яка.

"Після того, як я випив його, я помітив, що мій мозок відчуває себе так добре, як не відчував уже дуже давно, навіть попри те, що на такій висоті я мав би почуватися погано", - розповідає він.

Повернувшись додому до Каліфорнії, пан Аспрей почав експериментувати, аби виготовити власну версію напою.

Оскільки яків складно знайти на теренах США, то підприємець вирішив використати масло, зроблене з молока корів, яких годують травою з пасовищ, а не спеціальними кормами. Також він вирішив використати як основу каву, вважаючи її ефективнішою за чай.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оскільки поза межами Гімалаїв не так і просто знайти масло яка, то Дейв Аспрей вирішив додавати звичайне коров'яче

На довершення пан Аспрей додав те, що він називає "октановим паливом для мозку". Мова йде про очищену кокосову олію, яка корисна завдяки вмісту тригліцеридів.

Однак, речниця Британської дієтичної асоціації Айслін Піготт ставиться критично до ідеї користі такого напою.

"Куленепробивна кава — це не те, що я б могла порекомендувати, тому що через неї ви отримуєте надлишкові калорії та жири у спосіб, який не має жодної харчової цінності", - говорить дієтолог.

"Немає жодної користі від додавання масла до кави. Снідаючи такою кавою ви не отримуєте те, що мали б від сніданку — білків, вітамінів або мінералів".

Пан Аспрей каже, що його не турбує така критика, і звертає увагу на позицію інших дослідників, які кажуть про користь жирних дієт з низьким вмістом цукру.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан Аспрей захищає свій напій від критиків

"У мене був артрит колін, мені поставили діагноз синдром хронічної втоми, у мене була когнітивна дисфункція, я мав високий ризик інсульту або серцевого нападу, у мене був переддіабетний стан і я весь час погано себе почував", - каже він. "Я розв'язав усі ці проблеми".

Чоловік також вважає, що саме завдяки каві схуд на більш ніж 45 кілограмів.

Він додає, що на відміну від більш сучасних дієт, його напій базується на древній тибетській традиції. "Я не проти, бути частиною 4000-річної моди", - каже чоловік.

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