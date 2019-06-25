Росія "повертається" у ПАРЄ. Як так сталося?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глава російського МЗС Сергій Лавров і Турб'єрн Ягланд - генеральний секретар Ради Європи

Росія "повертається" до Парламентської асамблеї Ради Європи. Такий висновок слідує з резолюції, яку ПАРЄ схвалила вночі у вівторок, 25 червня.

ПАРЄ — один з двох головних статутних органів Ради Європи; консультативний орган, що складається з представників парламентів усіх держав-членів та є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.

У 2014 і 2015 роках через анексію Криму повноваження російської делегації у ПАРЄ суттєво обмежили. Зокрема, позбавили права брати участь у засіданнях і голосувати.

Згодом Москва назвала це рішення неправомірним і оголосила про бойкот роботи в ПАРЄ, а через рік припинила сплачувати внески у бюджет відомства. Останній транш у 10 мільйонів євро Москва перерахувала ще у 2017 році.

У червні 2019 року спливає дворічний термін несплати внесків, після якого ПАРЄ мала б право поставити питання про остаточне позбавлення Росії членства у відомстві.

Втім, на такий крок вирішили не йти. Ще у травні Комітет міністрів Ради Європи схвалив заяву, в якій йшлося про те, що усі держави повинні мати "рівноправну участь у Парламентській асамблеї Ради Європи".

Цю заяву сприйняли саме як сигнал про готовність повернути Росії право голосу в Парламентській асамблеї. Її схвально оцінили й у самій Москві.

Голова тамтешнього МЗС Сергій Лавров сказав, що заява Комітету міністрів може дозволити подолати кризу у російсько-європейських відносинах.

"Ця заява, по суті, відкриває дорогу до подолання нинішньої кризи, яка була створена неправомірним рішенням Парламентської асамблеї", - сказав Лавров.

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Так, 24 червня Парламентська асамблея розпочала і вночі вже 26 червня завершила розгляд питання та підтримала внесення правок у свій регламент.

Правки обмежують право установи позбавляти делегації-учасники права голосу, як було зроблено з російською.

"Право голосувати, виступати і бути представленим в Асамблеї та її органах не можуть бути припинені або вилучені в ході оскарження чи перегляду повноважень", - йдеться у резолюції.

Водночас ПАРЄ може вживати "колективні заходи проти своїх членів, позбавляючи або припиняючи реалізацію ряду прав на участь та/або представництво в діяльності Асамблеї та її органів, на підставі порушення положень її Регламенту або Статуту Ради Європи".

Проте жодні такі заходи проти російської делегації у резолюції не згадані.

Також рішення, враховуючи "виняткові умови", дозволяє Росії подати перелік учасників своєї делегації вже у червні, а не перед початком першої сесії наступного року, як зазвичай.

Резолюцію підтримали 118 представників держав-членів Асамблеї, 62 проголосували проти, 10 - утримались.

Таким чином уже в вівторок делегація Росії зможе взяти участь в роботі ПАРЄ.

Реакція

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв написав у Facebook: "ПАРЄ у стані зомбі о першій ночі відкрила двері агресору".

Перший віцеспікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко написала у Facebook: "Нас — меншість. Ми не зрадили принципи РЄ, на відміну від тих, хто продав принципи заради грошей, внеску Росії".

Вона висловила здивування тим, що резолюцію підтримали депутати від Нідерландів.

В.о голови комітету з євроінтеграції Верховної Ради Марія Іонова у коментарі "Інтерфакс-Україна" допустила зупинення участі України у літній сесії ПАРЄ.

"В принципі ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії ... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - сказала вона.

Російська делегація вже прибула в Страсбург для участі в сесії ПАРЄ. Про це з посиланням на джерело в делегації повідомляє ТАСС.

Віцеспікер Держдуми Петро Толстой, який очолює делегацію, заявив: "Ми подаємо заявку на підтвердження своїх повноважень".

Раніше Москва попереджала, що якщо резолюцію приймуть з поправками, які вона вважатиме утиском своїх прав, то вона не повернеться в ПАРЄ — а значить і не буде платити в бюджет Ради Європи.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін говорив, що якщо російська делегація "буде позбавлена ​​будь-яких повноважень, ми залишаємо за собою право покинути ПАРЄ".

"Купити прогнозованість у відносинах з Росією"

Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов у розмові з BBC пояснював позицію прибічників повернення Росії до ПАРЄ так:

"Багато хто вважає, що Парламентська асамблея перевищила свої повноваження, коли схвалила рішення про обмеження прав Росії. Наскільки я мав можливість спілкуватися з Ягландом (генеральним секретарем Ради Європи - Ред.), я так розумію, що це і його позиція також — не може бути часткового членства, це не прописано у жодних документах ПАРЄ, і тому процедура не обґрунтована".

За словами Кортунова, бажання повернути Росії право голосу в ПАРЄ не означає, що там не йтиме "доволі жорстка політична боротьба".

Проте "ніхто не зацікавлений у тому, щоб Росія пішла з ПАРЄ, і не хоче втрачати фінансові внески", - пояснював він.

Водночас міністр українського МЗС Павло Клімкін висловлював думку, що рішенням про повернення Росії до ПАРЄ європейські країни хочуть "купити прогнозованість" у відносинах з Москвою.

"Шанси [на схвалення резолюції] значні, оскільки багато європейських країн таким чином хочуть купити прогнозованість у відносинах з Росією. Вони розуміють, що Росія є такою, як вона є, вони хочуть мати важіль впливу на Росію і тримати її в Раді Європи. Я вважаю, що це за визначенням погана і помилкова стратегія", - заявив Клімкін в інтерв'ю "5 каналу".

"Від того, що там буде кілька російських депутатів, нам ні холодно, ні жарко. Проблема в іншому — хтось хоче використовувати це повернення як шлях до нової нормальності з Росією", - додав він.

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