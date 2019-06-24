Нова "Історія іграшок" побила рекорд зборів серед мультфільмів

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За кілька днів показів у кіно "Історія іграшок 4" зібрала понад 238 мільйонів доларів. Це рекордний показник касових зборів серед мультфільмів за перший вікенд.

Стрічку чудово зустріли глядачі в Європі і Латинській Америці, водночас у США вона зібрала $118 млн, тоді як експерти розраховували на $140 млн.

При цьому у багатьох країнах покази мультфільму ще не розпочалися, зокрема, у Франції, Італії, Німеччині та Японії.

Четверта частина "Історії іграшок" вийшла на екрани через 24 роки після першої, яка у 1995 зібрала у світовому прокаті $195 млн.

"Історія іграшок 4" розповідає про те, як іграшки намагаються впоратися зі страхом залишаться без мети свого існування, коли їхні власники виростуть.

Окрім вже знайомих глядачам Вуді, База і Джессі, у цій частині з'явиться також новий персонаж Виделочка, яка являє собою суміш ложки й виделки, а іграшкою стала після того, як її переробили в рамках шкільного проекту.

Прем'єра попереднього епізоду серії - "Історія іграшок 3" - відбулася дев'ять років тому. Це був перший мультфільм в історії, що зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів.

У багатьох прихильників були побоювання щодо того, що нова частина за якістю "не дотягне" до третьої - мовляв, попередня частина підняла планку очікувань дуже високо.

Але, судячи з усього, хвилювання були марними: четвертий епізод має 98% на сайті Rotten Tomatoes, який формує рейтинг стрічок на основі рецензій кінокритиків.

Нова "Історія Іграшок" встановила не лише світовий рекорд, а й рекорд Великої Британії із показником зборів у $15 млн за перший вікенд.

"Історія Іграшок" - це вже третя стрічка, яка за результатами першого вікенду збирає понад $100 мільйонів доларів в американському прокаті.

Інші дві - "Капітан Марвел" і "Месники: Фінал".

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