Як не втопитись - поради рятувальників

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Упродовж спекотних вихідних, 22 та 23 червня, на водоймах України потонули 42 людини. Серед загиблих - троє дітей.

За даними ДСНС, найбільша кількість смертельних випадків з початку року зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня вода забрала життя 63-х осіб.

У Чернігівській області за шість місяців потонули 45 людей, а в місті Києві - 42.

Понад 30 людей потонули у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях.

Загалом з початку року на водоймах країни вже потонуло 583 людини, з яких 63 дитини. Врятувати вдалося 198 людей, у тому числі 30 дітей.

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Рятувальники патрулюють місця відпочинку біля води, а також роз'яснюють заходи безпеки.

"Проте найбільш дієвим превентивним методом є власна обачність та відповідальність кожного громадянина", - кажуть у службі.

Рятувальники нагадують всім про елементарні правила безпеки:

пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17°С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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В ДСНС нагадують, що у випадку надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку на номер 101.

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