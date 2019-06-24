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Президент США Дональд Трамп заявив про введення нових жорстких санкцій щодо Ірану, в тому числі проти особистої канцелярії духовного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

В результаті цього рішення будуть заморожені закордонні іранські активи на мільярди доларів.

Це відповідь США на знищення Іраном американського безпілотника, а також "інші ворожі дії".

Однак, за словами Трампа, санкції були б введені в будь-якому випадку, навіть якщо б інциденту з безпілотником не сталося.

Як сказав Трамп, тиск на Іран буде зростати з метою перешкодити йому отримати ядерну зброю.

В останні тижні напруженість у відносинах між двома країнами посилилася.

Міністр фінансів США Стів Мнучін підтвердив, що підписаний Трампом указ про додаткові санкції обговорювався ще до того, як іранські сили збили американський безпілотник над Перською затокою.

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп поклав особисто на Хаменеї відповідальність за ворожі дії Ірану

За словами Трампа, аятола Хаменеї несе особисту відповідальність за ворожу політику іранського режиму.

"Санкції, введені відповідно до указу, позбавлять верховного лідера, його канцелярію, а також тих, хто з ними тісно пов'язаний, доступу до ключових фінансових ресурсів", - заявив Дональд Трамп.

США стверджують, що аятола Хаменеї має величезне багатство, за допомогою якого фінансує вартових ісламської революції (IRCG). У 2018 році держсекретар Майк Помпео висловив думку, що його статки становлять близько $95 млрд.

Крім того, санкції накладені на вісьмох командувачів вартових ісламської революції.

Результат санкцій

Іран вже відчуває наслідки відновлення американських санкцій та рішення адміністрації Трампа вийти зі складу міжнародного договору щодо ядерної програми Тегерана.

Копирайт изображения EPA Image caption Американські санкції безпосередньо торкнулися багатьох іранців

Санкції, особливо в енергетиці, морському транспорті та фінансовій системі Ірану, вже привели до різкого падіння експорту іранської нафти, а також до практично повного припинення іноземних інвестицій в економіку Ірану.

Санкції США забороняють американським компаніям мати справу з Іраном, а також з іноземними компаніями, що ведуть бізнес з цією країною.

В результаті в Ірані відчувається дефіцит імпортних товарів. Курс іранської валюти різко впав, що призвело до значного зростання цін.

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