Досить "лайків". Ісландія втомилася від неповаги туристів

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Ісландія - особливе місце для туристів, які прагнуть отримати ідеальне фото. Лише в Instagram можна знайти близько 10 мільйонів зображень ісландських мальовничих краєвидів.

А от місцеві жителі потерпають від напливу гостей.

Минулого місяця одного з відвідувачів розкритикували за те, що він на орендованій машині з'їхав з дороги і застряг в глині. Його врятували працівники поліції і написали про це на своїй сторінці у Facebook.

В Ісландії суворо заборонено їздити бездоріжжям, оскільки це може зашкодити дикій природі.

Копирайт изображения Поліція Північно-Східної Ісландії Image caption Цей турист застряг у глині біля гарячих джерел, розповіли правоохоронці

Невдоволені ісландці навіть відкривають акаунти у Facebook та Instagram, щоб привернути увагу до неналежної поведінки туристів.

Вони, зокрема, викладають фото, де горе-гості п'ють за кермом, сидять на льодовиках, ходять по вкритих мохом галявинах, запускають дрони над табунами диких коней.

Ісландська рада з туризму виступила з кількома ініціативами, спрямованими на заохочення відповідальної поведінки туристів. Вони попереджають відвідувачів у відеороликах і на своєму веб-сайті про важливість руху лише основними дорогами і трасами країни, а також вразливість ісландського моху.

Крім того, туристи ще в аеропорту мають надати письмові зобов'язанняв, що вони не руйнуватимуть місцеві пам'ятки і мочитися в сільській місцевості.

Ісландський мох - дуже тендітний і може загинути, якщо по ньому ходити. Він допомагає запобігти ерозії грунту, зберігає воду і є домом для багатьох мікроорганізмів.

Копирайт изображения EPA Image caption Ісландія - країна льодовиків, вулканів, гарячих джерел і гейзерів

Селфі на скелі

Полл Джокулл Петурссон, який заробляє на життя, показуючи фотографам унікальну природу Ісландії, вважає, що Instagram має як хороший, так і поганий вплив.

"Проблемні туристи порушують правила і демонструють безрозсудну поведінку. Вони ніби говорять, що в Ісландії непотрібно дотримуватись правил. Можна, наприклад, перелазити через загорожі, щоб постояти над прірвою заради гарного селфі в Instagram".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місцеві жителі пояснюють туристам необхідність збереження природної краси Ісландії

Деякі місця стали "знаменитими" не через свою унікальність.

Мальовничий каньйон Фьядрарглйуфур опинився на межі екологічної катастрофи. За останні кілька років його відвідали безліч туристів. Каньйон приваблює туристів зовсім не своєю унікальною природою, а тим, що 2015 року саме тут відомий співак Джастін Бібер зняв свій кліп.

Уряд був змушений закрити територію до початку червня.

"Необачна поведінка відомої людини може мати негативні наслідки для цілого регіону, якщо за ним туди піде натовп", - сказав Associated Press міністр екології Ісландії Гудмундур Інги Гудбрандссон.

Фотограф Бен Саймон Рен любить Instagram за натхнення і спілкування, однак, на його думку, ця соцмережа може створювати великі проблеми, коли відвідувачі не дотримуються правил і не поважають природу і людей навколо себе.

"Вони готові на все заради ефектного фото. Особливо прикро, коли так поводяться фотографи-натуралісти, - люди, близькі до світу природи.

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