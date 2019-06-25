Філарет йде у наступ: "патріарх" створив синод Київського патріархату

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"Відновлений" Філаретом Київський патріархат створює власний синод (керівний орган) з п'яти єпископів, яких напередодні Православна церква України відлучила від священнослужіння.

Про це сам Філарет заявив на пресконференції у своїй резиденції в Києві.

"Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро", - сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12, як це передбачене статутом УПЦ КП.

Він підкреслив, що Українська православна церква Київського патріархату є незалежною, у тому числі від ПЦУ.

"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось", - сказав архієрей.

24 червня синод ПЦУ вирішив позбавити Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями.

Це рішення синод церкви ухвалив після проведення Філаретом "собору" для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету.

Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Владика ще може звернутись до ПЦУ, аби оскаржити рішення синоду на соборі церкви.

Коментуючи це рішення, Філарет сказав, що "їх постанови нас не стосуються".

Синод ПЦУ виключив зі складу свого єпископату двох ієрархів, які приїхали 20 червня на "собор" Філарета з Росії, митрополита Білгородського Іоасафа та його вікарного єпископа Петра (Москальова).

Їх виключили "за активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі" та участь у "рукоположенні єпископів поза своєю територією".

Мова йде про те, що на вихідних вони разом із Філаретом висвятили в єпископи без згоди синоду ПЦУ отця Іллю Зеленського з Харкова та архімандрита Андрія Маруцака з Києва, які є прихильниками колишнього патріарха.

Звинувачення у рейдерстві та таємних угодах із Константинополем

Філарет також прямо звинуватив ПЦУ в спробах рейдерства майна Київського патріархату.

"Так звана Православна церква України почала рейдерські атаки й захоплює наші храми", - сказав він.

За словами архієрея, ПЦУ "захопила" Свято-Феодосіївський монастир у Києві, церкву Пирогощі, а також планують "захоплення Володимирського собору".

Владика звернувся до державних органів, аби вони "захистили права і свободи віруючих Київського патріархату, захистили нас від рейдерських захоплень".

"Якщо наша влада не буде нас захищати, то ми будемо звертатись до європейської громадськості", - додав Філарет.

При цьому він сказав, що поки не збирається "звертатись до суду, бо суди у нас продажні й там можуть захистити неправду, а правду можуть покарати".

ПЦУ вважає, що Володимирський собор є її храмом та підпорядковується митрополиту Епіфанію, проте Філарет "як і раніше може правити там службу".

Там навпаки звинувачують прибічників УПЦ КП у спробі захопити єпархіальне управління ПЦУ в Одесі.

Image caption Митрополит Епіфаній заявив, що Філарета не будуть відлучати від священнослужіння

Владика заявив, посилаючись на розслідування журналістів порталу "Вєсті", що у листопаді 2018 року тодішній президент Петро Порошенко підписав угоду з Вселенським патріархом Варфоломієм, у якій пообіцяв передати йому в ставропігію (безпосереднє підпорядкування) ряд об'єктів в Україні.

Серед таких об'єктів, за словами Філарета, Андріївська церква, Флорівський та Корецький монастирі, Манявський скит та Успенський храм у Львові.

"Поки не будуть передані оці монастирі Вселенському патріарху, Православна церква України повинна платити внести Вселенському патріарху. З кожної парафії від 4 до 20 тисяч доларів щомісячно", - сказав він.

Філарет уточнив, що загалом мова йде про 28 мільйонів доларів.

Водночас, радник президента Порошенка Ростислав Павленко в коментарі BBC News Україна спростував заяви Філарета.

"Це неправда. Фанар (Вселенський патріархат - Ред.) не має ставропігій чи будівель, окрім Андріївської церкви. Ніхто Фанару нічого не сплачує", - сказав пан Павленко.

Він закликав Філарета "не повторювати російські фейки".

"Відновлений" Київський патріархат

Колишній патріарх Філарет не визнає того, що Київський патріархат 15 грудня 2018 року саморозпустився, щоб одразу увійти до складу новоствореної автокефальної Православної церкви України.

За його словами, нова церква є "грецькою" та занадто залежна від Вселенського патріарха, який у січні 2019 року надав їй томос про автокефалію.

Говорячи про томос Філарет каже, що не погоджувався б на нього, якби наперед знав зміст документу.

ПЦУ ж вважає, що рішення про розпуск УПЦ КП набрало чинності відразу ж після прийняття, а сам Філарет після того увійшов у склад керівного органу нової церкви — синоду й увесь час визнавав першість митрополита Епіфанія.

20 червня у Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої невизнаної світовим православ'ям УПЦ Київського патріархату.

Настоятель Володимирського храму протоієрей Борис Табачек є прибічником та давнім соратником Філарета.

Копирайт изображения UNIAN, BBC

Загалом на зібрання 20 червня прийшли всього два єпископи з Росії і сам Філарет, а також близько десяти священників.

Учасники назвали його "помісним собором" і постановили "відновити" діяльність патріархату. Також зібрання вирішило, що "відновленому" патріархату має належати усе майно колишньої УПЦ КП.

Загалом в ПЦУ прогнозують, що Філарета в Україні підтримають всього кілька настоятелів храмів.

Православна церква України не визнає правомочність цього зібрання, апелюючи до того, що Філарет не має права скликати собор, ні за статутом ПЦУ, ні за статутом УПЦ КП.

Нові єпископи, монастирі та храми Філарета

Одразу після "собору" 20 червня Філарет почав висвячувати нових єпископів для своєї церкви.

Разом з митрополитом Білгородським Іоасафом вони висвятили в єпископи отця Іллю Зеленського з Харкова та архімандрита Андрія Маруцака з Києва.

За апостольським каноном єпископа можуть висвячувати виключно два інші єпископи. Проте в статуті ПЦУ вказано, що намір висвятити єпископа попередньо має затверджувати синод церкви.

Ще перед висвяченням ПЦУ відлучила обох соратників Філарета від служіння.

Image caption Разом з Філаретом нових єпископів висвячував митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф (зліва)

Також цими вихідними Філарет намагався взяти під контроль Свято-Феодосіївський монастир у Києві.

Він видав указ про звільнення намісника Макарія і призначив на його місце свого прихильника Андрія (Маруцака), який у цьому монастирі й проживав.

Водночас, братія монастиря виступила проти дій Філарета й ухвалила рішення про підпорядкування митрополиту Епіфанію.

Філарет звинуватив ПЦУ у "рейдерському захопленні" монастиря та звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Сподіваюся на вашу допомогу, яка унеможливить силове захоплення майна та приміщень Української православної церкви Київського патріархату", - йдеться у листі ієрарха.

Формально до 24 червня Філарет був керівником київської кафедри і йому підпорядковувались практично всі монастирі й храми столиці.

Філарет заборонив їм переоформляти свої статути для переходу до складу ПЦУ, аби юридично вони залишались частиною УПЦ КП.

Проте, за даними ВВС, на сьогодні майже всі храми та монастирі столиці вже ухвалили рішення і починають перереєстрацію своїх статутів з вказанням приналежності до ПЦУ.

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