Свіжі рейтинги: до Ради можуть пройти п'ять партій

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До Верховної Ради можуть пройти п'ять партій. Про це свідчать результати нового опитування, яке провели Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка та центр "Соціальний моніторинг".

Дослідження провели 13 - 19 червня 2019 року методом інтерв'ю в різних регіонах. Всього опитали 3 000 респондентів.

Статистична похибка не перевищує 1,8%.

Лідер симпатій — партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати.

У порівнянні з опитуванням, яке минулого тижня представили центр "Соціс" та Комітет виборців (час проведення 14-19 червня), підтримка партії зменшилася на 2,3%.

12,1% підтримують "Опозиційну платформу — За життя", 8,8% - "Батьківщину", 8,4% - "Європейську солідарність" та 6,8% - партію "Голос".

Попереднє опитування фіксувало практично аналогічні показники, за виключенням того, що підтримка "Європейської солідарності" була дещо більшою за підтримку "Батьківщини", проте різниця була в межах статистичної похибки.

Таким чином, за даними цього дослідження, до Верховної Ради мають шанси пройти п'ять партій, адже решта мають підтримку менш як 5%.

Водночас, партії "Громадянська позиція" та "Сила і честь" наближаються до прохідного бар'єра - 4,5% і 4,4% відповідно.

За Радикальну партію Олега Ляшка готові віддати свої голоси 3% респондентів.

За партійними списками до Верховної Ради обирають 225 депутатів, а ще половину - у мажоритарних округах. Але депутатів-мажоритарників буде менше 225-ти, адже вибори не проводять в округах Криму та частини Донбасу.

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