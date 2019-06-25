Нацбанк випустив банкноту 1000 гривень. Хто на ній?

Копирайт изображения BANK.GOV.UA Image caption Так виглядатимуть нові 1000 гривень

У жовтні цього року в обігу з'явиться 1000-гривнева банкнота, а монети в 1, 2 та 5 копійок будуть вилучені з обігу.

Крім того, поступово буде вилучатися і монета у 25 копійок.

Голова НБУ Яків Смолій, презентуючи зміни, заявив, що причинами для них стали зручність для користувачів, економічна доцільність та економія для держави та бізнесу.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін в українців відпала потреба у дрібних монетах, і натомість з'явилася потреба у банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - пояснив голова НБУ.

На новій банкноті у 1000 грн буде зображений портрет Володимира Вернадського - один із засновників Української Академії наук та засновник Національної бібліотеки України. Її буде введено в обіг з 25 жовтня.

Як повідомив голова НБУ, монети в 1,2 та 5 копійок не прийматимуть при розрахунках, проте ще три роки їх можна буде обміняти на монети і банкноти більших номіналів.

Водночас монета у 25 копійок поки що використовуватиметься під час готівкових розрахунків, але монети, які потраплятимуть в банки, вже не повертатимуться в обіг.

Очікується, також, що до кінця цього року в обігу може з'явитися монета у 5 грн.

Загалом, за словами голови НБУ, після "оптимізації" в грошовому обігу залишаться 6 банкнот і 6 монет.

Рік тому, у червні 2018 року НБУ запровадив заокруглення копійок у чеках при розрахунках готівкою.

Навесні минулого року НБУ також вирішив поступово замінити банкноти до 10 грн на монети.

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