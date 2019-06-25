Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США - ЗМІ

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У вівторок, 25 червня, Верховний суд Австрії схвалив рішення про можливість екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

Як повідомляє "Радіо Свобода", тепер від екстрадиції пана Фірташа відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити вердикт. За даними видання, сторона захисту рішення Верховного суду поки що не прокоментувала: бізнесмен, як і його адвокати, мовчки залишили зал засідань.

Юристи українця ще виробляють свою позицію та готують коментарі. Інформацію про саме такий вердикт суду також підтвердило джерело BBC News Україна у захисті пана Фірташа.

Дмитра Фірташа арештували у Відні в березні 2014 року. Згодом його звільнили під заставу у понад 100 мільйонів доларів.

Відтоді суди різних інстанцій розглядали питання про можливість екстрадиції Фірташа до Сполучених Штатів.

США звинувачує його у змові з метою дачі хабара в розмірі понад 18 мільйонів доларів за позаконкурсне право отримати ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у США.

Захист Фірташа категорично відкидає факт порушення закону.

До того ж, наполягають адвокати бізнесмена, США не мають юрисдикції для розгляду справ, які стосуються Індії.

Водночас американський суд вирішив інакше: за даними американських ЗМІ, у червні 2019 року федеральна суддя Ребекка Палмаєр відмовилася скасувати звинувачення проти Дмитра Фірташа.

На думку судді Палмаєр, справа щодо українського бізнесмена може розглядатися в американському суді, оскільки схема також стосувалася американської компанії Boeing.

Хто такий Дмитро Фірташ

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Дмитро Фірташ є одним з найвідоміших бізнесменів України. Донедавна він також вважався ключовим гравцем на ринку газу у Східній Європі.

У 2015 році Forbes оцінював його статки у 270 мільйонів доларів.

Дмитро Фірташ раніше був одним із учасників компанії "Росукренерго", яка займалася постачанням російського газу до України.

Зараз він керує групою компаній DF Group, яка володіє низкою хімічних підприємств у Рівному, Черкасах, Сумах, Сєвєродонецьку та Горлівці. Також у нього є значні активи у гірничій промисловості.

Дмитро Фірташ - співвласник одного з найрейтинговіших телеканалів України - "Інтера".

У парламенті фракцію "Опозиційного блоку" очолює соратник пана Фірташа Юрій Бойко, а також працюють кілька депутатів, які вважаються його прибічниками.

В Україні є справи, у яких фігурують активи бізнесмена. Частина з них арештована судами.

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