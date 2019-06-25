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Україна відкликає свого представника при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій у Київ. Про це у фейсбуці написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Також українська делегація в ПАРЄ пропонує Верховній Раді терміново розглянути призупинення участі України в асамблеї.

Напередодні ПАРЄ більшістю голосів ухвалила рішення, яке надає Росії право відновити свою роботі у цьому відомстві. Вже у вівторок делегація Росії бере участь в асамблеї.

"Ну що, йде епоха. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Російській делегації дозволили повернутись до ПАРЄ", - так прокоментував рішення асамблеї Павло Клімкін.

Він і повідомив, що Київ відкликає свого посла при Раді Європи для консультацій. "Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточимо разом", - додав міністр.

Депутат Володимир Ар'єв повідомив, що українська делегація в ПАРЄ ухвалила рішення припинити участь в роботі сесії, окрім питань, пов'язаних з позбавленням повноважень російської делегації.

"Делегація звертається до Верховної Ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому", - написав він у своєму фейсбуці.

А от Павло Клімкін вважає, що "юридичний і людський обов'язок" українських депутатів брати участь у механізмах ПАРЄ із захисту прав людини.

"Я не збираюся підштовхувати наших парламентарів до прийняття рішень щодо формату їхньої участі у ПАРЄ. І політично, і емоційно в цій ситуації нам немає чого шукати. Тому призупинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати Раду Європи на поталу Росії та її друзям", - вважає міністр.

Також він впевнений, що рішення про повернення російської делегації було ухвалене до президентських виборів в Україні.

"Воно назрівало і було б ухвалено за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні. Справа не у розподілі відповідальності, яку я, до речі, з себе також не знімаю. Це все не про Порошенка, Зеленського, чи когось іншого. Це наші спільна проблема", - вважає міністр.

Очевидно, так він відповів на закиди членів української делегації в ПАРЄ на адресу нинішньої Адміністрації президента. Напередодні Ірина Геращенко повідомила, що просила представників АП про зустріч, але там так і не відповіли.

Оскарження повноважень Росії

Вже у вівторок стало відомо, що депутати Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) оскаржили повноваження російської делегації, обмеживши тим самим її права на голосування щонайменше на добу.

Делегація зможе працювати в залі протягом цієї доби, як і всі інші, але не зможе голосувати з питань, що пов'язані з її повноваженнями.

Для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн. Українські парламентарі приєдналися до цієї ініціативи.

Згідно з правилами, тепер профільний і регламентний комітети асамблеї протягом 24 годин складуть доповідь про дотримання або недотримання Росією зобов'язань, пов'язаних з членством у Раді Європи, а 26 червня асамблея у повному складі за неї проголосує.

У разі прийняття доповіді повноваження будуть обмежені, в разі голосування проти - російська делегація збереже свої права в повному обсязі, пояснюють російські інформаційні агенції.

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