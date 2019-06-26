Аномальна спека охопила Європу. Фото
Рекордно спекотна погода очікується в європейських країнах на цьому тижні. За прогнозами метеорологів, температура повітря може сягнути 40 градусів у більшості країн західної Європи - від Іспанії до Швейцарії.
З понеділка сильна спека встановилася на більшій частині території Франції та Італії. Фахівці пов'язують погодну аномалію з поривами вітру, що рухаються в бік Європи з Сахари.
У Парижі температура повітря досягла 34 градусів і продовжує зростати. Міська влада вже оголосила про встановлення додаткових фонтанів з питною водою, а також про обладнання кондиціонованих приміщень у парках і муніципальних будівлях для всіх охочих.
Міністерство освіти Франції ухвалило рішення скасувати всі екзаменаційні сесії до кінця поточного тижня. Активісти з некомерційних організацій роздають воду бездомним на вулицях столиці.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав приділяти особливу увагу хворим людям, вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку, для яких аномальна спека може стати особливо тяжким випробуванням.
Спека від 37 до 40 градусів встановилася в північній і центральній частині Італії, в тому числі в Римі, Флоренції, Мілані та Турині. У семи італійських містах очікуються рекордні температури для червня.
Влада Рима вже оштрафувала вісім туристів - на 450 євро кожного - за купання в міських фонтанах. У місті різко зріс попит на холодну воду і прохолодні напої.
Німецькі метеорологи попереджають про рекордну спеку у Франкфурті, де може бути побитий червневий рекорд 1947 року (38,2°С).
Спека очікується навіть в деяких скандинавських країнах, де літні температури зазвичай дуже помірні: на півдні Данії та Швеції температура цього тижня може досягти 30 градусів.
Експерти попереджають, що аномальна спека буде охоплювати європейські країни все частіше, навіть попри зусилля по боротьбі з глобальним потеплінням.
Попередній тривалий період аномальної спеки в Європі фіксували в 2003 році: тоді від хвороб, викликаних високою температурою повітря, померло близько 20 тис. людей.
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