Аномальна спека охопила Європу. Фото

Копирайт изображения Reuters Image caption Багато парижан воліють рятуватися від 35-градусної спеки в міських фонтанах

Рекордно спекотна погода очікується в європейських країнах на цьому тижні. За прогнозами метеорологів, температура повітря може сягнути 40 градусів у більшості країн західної Європи - від Іспанії до Швейцарії.

З понеділка сильна спека встановилася на більшій частині території Франції та Італії. Фахівці пов'язують погодну аномалію з поривами вітру, що рухаються в бік Європи з Сахари.

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У Парижі температура повітря досягла 34 градусів і продовжує зростати. Міська влада вже оголосила про встановлення додаткових фонтанів з питною водою, а також про обладнання кондиціонованих приміщень у парках і муніципальних будівлях для всіх охочих.

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Міністерство освіти Франції ухвалило рішення скасувати всі екзаменаційні сесії до кінця поточного тижня. Активісти з некомерційних організацій роздають воду бездомним на вулицях столиці.

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав приділяти особливу увагу хворим людям, вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку, для яких аномальна спека може стати особливо тяжким випробуванням.

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Спека від 37 до 40 градусів встановилася в північній і центральній частині Італії, в тому числі в Римі, Флоренції, Мілані та Турині. У семи італійських містах очікуються рекордні температури для червня.

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Влада Рима вже оштрафувала вісім туристів - на 450 євро кожного - за купання в міських фонтанах. У місті різко зріс попит на холодну воду і прохолодні напої.

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Німецькі метеорологи попереджають про рекордну спеку у Франкфурті, де може бути побитий червневий рекорд 1947 року (38,2°С).

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Спека очікується навіть в деяких скандинавських країнах, де літні температури зазвичай дуже помірні: на півдні Данії та Швеції температура цього тижня може досягти 30 градусів.

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Експерти попереджають, що аномальна спека буде охоплювати європейські країни все частіше, навіть попри зусилля по боротьбі з глобальним потеплінням.

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Попередній тривалий період аномальної спеки в Європі фіксували в 2003 році: тоді від хвороб, викликаних високою температурою повітря, померло близько 20 тис. людей.

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