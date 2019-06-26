Роботи замінять 20 мільйонів заводських робітників до 2030 року

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До 2030 року близько 20 мільйонів робітників заводів у світі замінять роботи, вважає аналітична компанія Oxford Economics.

При цьому, на думку експертів компанії, люди, які втратять роботу, не зможуть знайти собі місце на посадах аналогічного рівня у сфері послуг, оскільки вони також зникнуть через автоматизацію.

Проте автоматизація також сприятиме створенню нових робочих місць і економічному росту.

Компанія закликає до заходів для запобігання зростанню нерівності доходів.

"Повстання роботів"

Кожен новий заводський робот замінює 1,6 робочого місця у виробництві, заявляють експерти компанії. При цьому найбільше страждають низькокваліфіковані сектори виробництва.

Регіони, де більше людей мають низьку кваліфікацію, мають слабшу економіку та високий рівень безробіття і є набагато вразливішими до втрати робочих місць через роботів, повідомляє Oxford Economics.

Навіть більше, працівники, які полишають роботу на заводах, зазвичай знаходять нові робочі місця у сфері транспорту, будівництва, технічного обслуговування, офісних та адміністративних робіт, які, у свою чергу, є також вразливими перед автоматизацією.

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Рорі Целлан-Джоунс

Кореспондент BBC з питань технологій

Ми чули багато прогнозів про те, що роботи збираються замінити всіх, від фабричних робітників до журналістів, навіть робота "білих комірців" раптом виявилася вразливою перед автоматизацією.

Але цей звіт представляє більш "нюансований" погляд, підкреслюючи, що виграші в продуктивності від автоматизації повинні сприяти зростанню, а це означає, що стільки ж робочих місць буде створено, як і втрачено.

І в той час, як у звіті говорять про можливість переходу роботів з фабрик у сферу послуг, все ж саме у виробництві вплив автоматизації буде найбільш відчутним. Особливо це можуть відчути в Китаї, де армії робітників можуть замінити машини.

Також у сфері послуг під загрозою заміни роботами в першу чергу знаходяться робочі місця на транспорті чи будівництві, а не праві чи журналістиці.

Виклик, який стоїть перед урядами країн світу, полягає у тому, як заохочуючи інновації, які пропонує використання роботів, забезпечити відсутність розколу у суспільстві.

Експерти Oxford Economics також виявили, чим більш повторюваною є робота, тим більший ризик її зникнення.

Роботи, на яких від працівника вимагається вміння співчувати, творити або ж соціалізуватись, з більшою ймовірність продовжуватимуть виконувати люди "протягом наступних десятиліть".

Фірма закликала політиків, бізнесменів, робітників і вчителів задуматися над тим, як розвивати навички працездатного населення, аби адаптувати їх до дедалі більшої автоматизації.

Близько 1,7 мільйона робочих місць у виробництві вже зайняли роботи з 2000 року, у тому числі 400 тисяч у Європі, 260 тисяч у США і 550 тисяч у Китаї.

Компанія передбачає, що Китай матиме найбільший рівень автоматизації виробництва, створивши до 2030 року до 14 мільйонів промислових роботів.

Проте, якщо в усьому світі відбудеться зростання на 30% кількості роботизованих промислових установок, це створить додатковий глобальний ВВП на суму у п'ять трильйонів доларів.

На глобальному рівні робочі місця створюватимуть з таким самим темпом, з яким й знищуватимуть.

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