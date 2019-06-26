ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у Раду. Депутатами хочуть стати 5,8 тис. людей

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25 червня було останнім днем реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у депутати Верховної Ради. Тому сьогодні ЦВК поділилася підсумковою статистикою щодо охочих стати народними депутатами.

"Загальна кількість кандидатів у народні депутати, які беруть участь у балотуванні на сьогодні — це 5 845 осіб", - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу.

Із загальної кількості кандидатів чоловіки складають майже 77,5%.

По політичних списках балотуються 2674 людини, а по мажоритарних округах - 3 171 людина (від партій та самовисуванці — практично порівну).

Голова ЦВК додала, що оскільки Конституційний суд до 20 червня розглядав питання законності призначення позачергових виборів до Ради, то значна частина кандидатів і партій чекали до останнього перед тим, як подати документи.

"90% документів ЦВК отримала в останній день строку", - сказала Тетяна Сліпачук.

Вона підкреслила, що дана інформація на "майже на 100% остаточна".

Сьогодні ЦВК має провести жеребкування номерів партій у списку та затвердити вигляд бюлетеня, після чого розпочнеться їхній друк.

При цьому продовжуються суди щодо реєстрації "Комуністичної партії України" та "Руху нових сил Михаїла Саакашвілі", яким ЦВК вже відмовила.

За словами представників комісії, якщо суд зобов'яже ЦВК все ж переглянути свої рішення, то їх можуть довнести у перелік зареєстрованих партій і тоді комісія проведе пережеребкування.

Раніше суд зобов'язав ЦВК зареєструвати список кандидатів від партії "Рух нових сил", проте на думку пан Сліпачук, суд може лише зобов'язати ЦВК переглянути своє рішення про відмову в реєстрації.

Вона додала, що комісія планує оскаржити рішення суду.

Двійники людей та брендів

ЦВК цього року зобов'язала кандидатів інформувати про зміну прізвища та час здійснення такої процедури. Усе це, аби уникнути реєстрацію кандидатами так званих двійників.

За словами пані Сліпачук, були спроби подати на реєстрацію багато двійників, аби уникнути ретельного вивчення їхніх документів.

"Такі документи дуже часто списані "під копірку". При цьому були випадки, коли ці особи настільки поспішають, що залишають імена ті, які були у попереднього двійника", - розповіла вона.

Голова ЦВК пояснила, що якщо подають заяву від "умовного Шевченка Петра Олександровича", то потім слідує заява від Шевченка Петра Олексійовича, але у його автобіографії вказане вже зовсім інше ім'я.

"Цікаво виглядає, коли особа багато років непрацевлаштована... але має можливість сплатити 40 тисяч гривень застави", - додала голова ЦВК.

Також поширеною на цій передвиборчій кампанії стала практика використання компаній і громадських організацій, назви яких схожі, або ж містять частини назв популярних політичних сил.

"Це технологія обману виборця", - вважає голова ЦВК, адже на виборчих бюлетенях вказують місце роботи кандидата, а тому якщо назва компанії збігатиметься з назвою якоїсь політичної сили, то це може заплутати виборців.

Зміна місця голосування

До 15 липня включно громадяни України, які у день виборів будуть не за місцем постійного проживання й офіційною виборчою адресою, можуть подати заяву до відділу ведення реєстру виборців на зміну місця свого голосування.

Наразі змінили своє місце голосування 20 209 людей.

21 травня президент Володимир Зеленський своїм указом розпустив парламент та призначив дочасні вибори на 21 липня. 20 червня Конституційний суд підтвердив законність рішення президента.

Вибори відбудуться за змішаною виборчою системою. 225 депутатів оберуть за партійними списками, іншу половину — у мажоритарних округах (за виключенням Криму та частини округів Донецької та Луганської областей).

Кандидатами в округах можуть бути як представники партій, так і самовисуванці.

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