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До Верховної Ради можуть пройти п'ять партій. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Дослідження провели 20 - 24 червня 2019 року методом інтерв'ю в різних регіонах. Всього опитали 2 000 респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

За результатами дослідження, рейтинг партій виглядає так (серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати):

"Слуга народу" - 45,3% (минулого тижня - 47,1%) "Опозиційна платформа — За життя" - 12,1% (минулого тижня - 11,1%) "Голос" - 8,4% (минулого тижня - 8,1%) "Європейська солідарність" - 7,2% (минулого тижня - 5%) "Батьківщина" - 7% (минулого тижня - 7,3%)

Решта партій, за результатами опитування не долають 5% прохідний бар'єр.

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,4% (минулого тижня - 4,1%), Радикальну партію Олега Ляшка - 2,5%. Рейтинг інших політичних сил — менш як 2%.

Також соціологи запитали респондентів про те, чи довіряють вони президенту Володимиру Зеленському. Йому довіряють 67% опитаних, не довіряють - 26%.

Серед лідерів політичних сил Святославу Вакарчуку довіряють 25%, Дмитру Разумкову - 22%, Анатолію Гриценку та Ігорю Смешку - по 21%, Юрію Бойку - 20%, Юлії Тимошенко - 17%, Петру Порошенку - 15%.

Лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних.

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Попереднє опитування

Відповідно до результатів дослідження Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та центру "Соціальний моніторинг" від 13 - 19 червня 2019 року, партію "Слуга народу" готові були підтримати 45,3% тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати.

12,1% підтримували "Опозиційну платформу — За життя", 8,8% - "Батьківщину", 8,4% - "Європейську солідарність" та 6,8% - партію "Голос".

Всього опитали 3 000 респондентів. Статистична похибка не перевищує 1,8%.

За партійними списками до Верховної Ради обирають 225 депутатів, а ще половину — у мажоритарних округах. Але депутатів-мажоритарників буде менше 225-ти, адже вибори не проводять в округах Криму та частини Донбасу.

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