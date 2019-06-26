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Російська делегація у ПАРЄ ближчим часом не матиме змоги у повному обсязі брати участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Венеціанська комісія з'ясовуватиме, чи вважати депутатами тих, хто був обраний до Державної думи РФ за багатомандатним округом, який включає анексовані Крим і Севастополь.

25 червня ПАРЄ ухвалила рішення, яке надало Росії право відновити свою участь у роботі асамблеї після кількарічної перерви.

Але з ініціативи України група депутатів оскаржила повноваження російської делегації. Згідно із внутрішніми процедурами, це означало, що протягом доби профільні комітети ПАРЄ мали надати свої висновки, на цю апеляцію, а росіяни - позбавлялися права голосувати.

Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ одноголосно ухвалив рішення надіслати до Венеціанської комісії прохання зробити висновок, чи є депутатами ті представники Росії, які були обрані до російського парламенту в анексованому Криму.

"Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіянами дамокловим мечем. Вони казали, що не братимуть участі у роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень. Отже перевіримо їх на дотримання слова", - написав Володимир Ар'єв у Facebook.

Ще одна невдача російської делегації

25 червня голова комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький не набрав необхідної кількості голосів для того, щоб обійняти посаду заступника голови ПАРЄ.

Згідно з регламентом асамблеї, Росії гарантоване місце на цій посаді. Кандидатуру висуває глава російської делегації, і зазвичай вона затверджується без голосування, якщо тільки цього не вимагають не менше 20 членів асамблеї.

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Українська делегація зажадала такого голосування, тому впродовж 25 червня воно тривало у таємному режимі.

26 червня відбудеться ще одне голосування, під час якого Леоніда Слуцького таки можуть обрати віце-керівником ПАРЄ.

Леонід Слуцький перебуває під санкціями Євросоюзу. Окрім того, його прізвище стало широко відомим у березні 2018 року після того, як три журналістки - кореспондентка ВВС Фаріда Рустамова, продюсерка "Дождя" Дарія Жук і заступник головного редактора RTVI Катерина Котрикадзе - звинуватили депутата в сексуальних домаганнях.

Слуцький ці звинувачення заперечував, а думська комісія з етики не знайшла в його діях порушень етичних норм. Після цього низка російських ЗМІ оголосили бойкот Слуцькому і комісії з етики, а деякі - і всій Держдумі.

У червні 2018 року прізвище Слуцького фігурувало в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. У ньому йшлося про те, що квартира його дружини в житловому комплексі "Кутузовська рив'єра" може коштувати 400 млн рублів, що в 2 000 разів більше, ніж його річна зарплата і в 80 разів більше, ніж зарплата депутата за 2017 рік.

Леонід Слуцький ці звинувачення заперечував.

Пристрасті у Страсбурзі і в Україні

У вівторок більшістю голосів Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яке надало Росії право відновити свою участь у роботі асамблеї.

Резолюцію підтримали 118 представників держав-членів асамблеї, 62 проголосували проти, 10 - утримались.

Повернення Росії до ПАРЄ активно обговорювалося впродовж останніх місяців. А у травні комітет міністрів Ради Європи схвалив заяву, яка теоретично давала змогу владнати кризу у відносинах з Росією.

Комітет тоді визнав, що усі держави повинні мати "рівноправну участь у Парламентській асамблеї Ради Європи". Саме ці аргументи вказуються і в остаточному рішенні ПАРЄ.

У відповідь українська делегація вирішила припинити участь у роботі ПАРЄ, окрім питань, пов'язаних з позбавленням повноважень російської делегації.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Верховна Рада має повне право скасувати запрошення спостерігачам від Ради Європи на дострокових парламентських виборах.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? (...) Довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає. Маємо на це повне право", - написав пан Клімкін у Facebook.

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