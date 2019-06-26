У Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів
У середу у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів. Про це повідомляє пресцентр Штабу Операції Об'єднаних сил.
"Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалось під наглядом представників ОБСЄ, котрі були по обидві сторони", - йдеться у заяві відомства.
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При цьому там зазначили, що про дзеркальні дії з боку бойовиків їм нічого не відомо: "Наразі не відомо, чи відвів своїх військових противник, за цим стежать уже представники наглядової місії ОБСЄ".
Водночас луганські ЗМІ, з посиланням на так званого представника "ЛНР" у СЦКК Романа Іванова пишуть, що бойовики так само розпочали процес відведення військ.
Втім, офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
У Штабі ООС пояснили, що найближчими днями очікують на приїзд представника української сторони в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми - очікується, що після цього відведення підрозділів продовжиться.
Процес розведення військ біля Станиці Луганської міг розпочатися і раніше, але за умовами, було необхідно, щоб режим тиші у цьому районі протримався щонайменше тиждень.
Українська сторона раніше повідомляла про те, що відповідальність за зрив розведення військ лежить на бойовиках.
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