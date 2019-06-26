Обвинуваченого у штурмі Майдану випустили під домашній арешт - ЗМІ

Копирайт изображения Unian Image caption Справу Олександра Щеголєв в українських судах розглядають вже близько трьох років

Шевченківський районний суд погодився відпустити екс-керівника СБУ у Києві та Київській області Олександра Щеголєва під домашній арешт. Його обвинувачують за справою про штурм Майдану.

Видання The Insider із посиланням на власного кореспондента у залі суду зазначає, що Щеголєва зобов'язали носити електронний браслет. До цього він утримувався під вартою у СІЗО.

Сторона захисту просила суд змінити запобіжний захід на будь-який інший, оскільки, за словами адвокатів, жодних ризиків його звільнення з-під варти не несе.

Водночас прокурор намагався переконати суд в тому, що жодної інформації, яка б спростовувала наявність таких ризиків, суду надано не було.

Попри це суддя вирішив задовольнити клопотання адвокатів Олександра Щеголєва. Він может вийти з СІЗО вже сьогодні.

У чому звинувачують Щеголєва

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Восени 2015 року Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олександра Щеголєва.

Слідчі заявляли, що Щеголєв, діючи у складі організованої групи осіб, до складу якої входили колишні високопосадовці, з "метою розгону мітингувальників із майдану Незалежності у Києві, на виконання злочинного наказу керівництва" ухвалив рішення про проведення у центрі Києва антитерористичної операції, зокрема її силової фази у Будинку профспілок.

Сторона захисту провину Щеголєва заперечує.

Його справа розглядається в українських судах вже близько трьох років.

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