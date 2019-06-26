В Китаї показали мультфільм, якому 18 років. І він зібрав більше за "Історію іграшок"

Копирайт изображения 2001 Studio Ghibli - NDDTM

Мультфільм Хаяо Міядзакі "Віднесені привидами" за минулий вікенд зібрав у китайському кінопрокаті вдвічі більше, ніж нова частина "Історії іграшок", яка днями побила світовий рекорд касових зборів серед анімаційних стрічок.

"Віднесені привидами" вийшов на екрани ще 18 років тому, але у китайських кінотеатрах його досі не показували.

Втім, місцева аудиторія все одно була знайома з роботою Хаяо Міядзакі: багато хто дивився знаменитий мультфільм на DVD або скачував його з піратських сайтів.

"Віднесені привидами" розповідає історію дівчинки, яка разом із батьками випадково потрапляє у занедбаний парк розваг, після чого опиняється у фантастичному світі.

Мультфільм став культовим і до цього часу залишається найкасовішим проектом компанії Studio Ghibli.

Це також перший неангломовний мультфільм, який нагородили премією "Оскар".

У 2018 році в китайський прокат також вперше випустили іншу стрічку Studio Ghibli - "Мій сусід Тоторо". Її світова прем'єра відбулася ще у 1988 році.

У Китаї діють суворі правила щодо того, яка кількість іноземних фільмів демонструється у кіно.

Один з місцевих аналітиків розповів BBC, що через складні відносини між КНР і Японією у минулому, в Китаї навіть зараз час від часу можуть забороняти покази окремих японських фільмів.

Японія окупувала Китай у 1931 році, і до моменту завершення Другої світової війни у 1945 році мільйони китайців були вбиті.

"Але зараз відносини між країнами відчутно покращилися, з'явилося багато спільних кінопроектів - зокрема в жанрі аніме", - каже Стенлі Росен з Південнокаліфорнійського університету.

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