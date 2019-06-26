"Пекло наступає". Аномальна спека в Європі може забрати тисячі життів

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У Західній та Центральній Європі розпочався аномально спекотний сезон. У Франції, Іспанії та Португалії температурні рекорди можуть бути побиті вже у середу.

В інших країнах континентальної Європи до кінця тижня також очікується перевищення середніх червневих температур на 10-15 градусів.

Причини цієї погодної аномалії - шторм у Північній Атлантиці і потужний антициклон у Центральній Європі.

Їхня комбінація призводить до того, що на континент засмоктує потік розжареного повітря з Сахари. Скільки це триватиме, поки що незрозуміло.

Синоптики попереджають: літо 2019 року в Європі стане найспекотнішим з 2003 року, коли така ж аномальна погода за червень і серпень забрала десятки тисяч життів.

"Періоди аномально спекотної погоди - безшумні вбивці. У 2003 році така аномалія забрала в Європі 70 тисяч життів. Спекотне літо минулого року в Німеччині призвело до смерті принаймні тисячі людей", - пише кліматолог Потсдамського університету Штефан Рамшторф.

Цього разу, кажуть вчені, жертв може бути навіть більше, оскільки літо лише почалося, і чимало європейців ще не встигли адаптуватися до високих температур.

Найспекотніше буде в окремих регіонах Франції та Іспанії: там стовпчик термометра не буде опускатися нижче +40 градусів впродовж трьох днів - з середи до п'ятниці.

При цьому французькі ЗМІ вже повідомляють про трьох загиблих від "температурного шоку": це 62-річна жінка і двоє чоловіків 70 і 75 років. Вони померли від серцевого нападу, коли зайшли у прохолодну воду після того, як тривалий час лежали на пляжі.

"Пекло наступає", - резюмує іспанський метеоролог Сільвія Лаплана. Цей твіт розлетівся мережею зі швидкістю вірусу.

У п'ятницю в Мадриді очікується +40 градусів. У Парижі +39 градусів обіцяють вже в середу - там оголошено помаранчевий рівень кліматичної загрози: у деяких школах відклали екзамени, інші навчальні заклади закрили через нестачу кондиціонерів. Окрім того, лікарні готуються до масового напливу пацієнтів.

За словами французького метеоролога Гійома Возніци, нинішній прогноз не залишає майже жодних сумнівів: найближчим часом у країні буде побитий абсолютний рекорд температури, встановлений ще 12 серпня 2003 року, коли повітря в двох регіонах Франції прогрілося до +44 градусів у затінку.

Як зауважує The Washington Post, нові температурні рекорди також можуть бути встановлені в Австрії, Німеччині та Швейцарії - там найближчими днями очікують на +38 градусів.

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У Польщі до кінця тижня також прогнозують від +35 до +40 градусів.

Хоча загалом подібні періоди аномальної спеки для Європи - не рідкість, впродовж останніх років вони значно почастішали через кліматичні зміни, пов'язані з глобальним потеплінням.

"Почастішання випадків екстремальної спеки повністю співпадають з прогнозами кліматологів - це наслідок глобального потепління, спричиненого збільшенням викидів парникових газів", - цитує Рамшторфа агентство AP.

Ще один твіт, який широко розійшовся мережею, порівнює карту прогнозу погоди у Франції на 27 червня з відомою картиною Едварда Мунка "Крик" - за словами автора публікації Рубена Халладі, за 15 років роботи в метеослужбі він не бачив нічого подібного.

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