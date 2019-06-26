ПАРЄ повернула повноваження російській делегації. Без жодних санкцій

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глава російського МЗС Сергій Лавров і Турб'єрн Ягланд - генеральний секретар Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію про повернення російській делегації повноважень без запровадження жодних санкцій.

"За" схвалення цієї резолюціїї проголосували 116 парламентарів, "проти" - 62, ще 15 депутатів вирішили утриматися.

Окрім того, ПАРЄ не стала підтримувати поправки до резолюції, які стосувалися засудження незаконної анексії Криму Росією та участі Росії у воєнному конфлікті на Донбасі.

Натомість Парламентська асамблея закликала владу РФ "звільнити 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці за обвинуваченням "в незаконному перетині кордону Російської Федерації".

Одразу після голосування делегація України в повному складі оголосила, що залишає засідання. Те саме зробили делегації Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.

"Українська делегація витримала - не витримала Рада Європи"

Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв відреагував на рішення доволі емоційно: "Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Понад 5 років ми тримали агресора, злочинців поза межами ПАРЄ. Весь час їх намагалися повернути різними шляхами: тиснули, шантажували. Українська делегація витримала - не витримала Рада Європи", - додав він.

Також пан Ар'єв заявив, що це його останній день роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи: "Наступна Верховна Рада вирішить сама, чи брати участь в роботі дискредитованої організації. Мені просто неймовірно шкода бачити руйнацію організації, до якої я прийшов в 2013 з надією, а тепер залишаю з глибоким розчаруванням", - сказав Ар'єв.

Водночас член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець повідомив, що делегації Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії звернуться до своїх урядів щодо питання подальшої участі у роботі ПАРЄ.

Рада Європи змирилася з анексією Криму?

У середу керівник російської делагації у ПАСЄ Петро Толстой заявив, що депутати від анексованого Росією Криму будуть брати участь у засіданнях асамблеї як представники Росії.

"Не визнавати Крим російським - це те саме, що не визнавати об'єднання Німечиини. Тобто це все одно, що опротестовувати повноваження депутатів Бундестагу, обраних від земель, які колись були у складі Німецької Демократичної республіки", - сказав він.

Водночас спікер кримьского парламенту Володимир Константинов заявив, що в Європі "починають розуміти російський статус Криму як реальність".

Раніше повідомлялося, що регламентний комітет ПАРЄ одноголосно ухвалив рішення надіслати до Венеціанської комісії прохання зробити висновок, чи є депутатами ті представники Росії, які були обрані до російського парламенту в анексованому Криму.

Сам Володимир Ар'єв ще за кілька годин до голосування за резолюцію про повернення повноважень російській делегації повноважень запевняв, що "повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде".

Скандальне повернення

У 2014 і 2015 роках через анексію Криму повноваження російської делегації у ПАРЄ суттєво обмежили. Зокрема, позбавили права брати участь у засіданнях і голосувати.

Згодом Москва назвала це рішення неправомірним і оголосила про бойкот роботи в ПАРЄ, а через рік припинила сплачувати внески у бюджет відомства.

У червні цього року спливає дворічний термін несплати внесків, після якого ПАРЄ мала б право поставити питання про остаточне позбавлення Росії членства у відомстві.

Втім, на такий крок вирішили не йти. Ще у травні Комітет міністрів Ради Європи схвалив заяву, в якій йшлося про те, що усі держави повинні мати "рівноправну участь у Парламентській асамблеї Ради Європи".

У вівторок більшістю голосів Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яке надало Росії право відновити свою участь у роботі асамблеї.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Верховна Рада має повне право скасувати запрошення спостерігачам від Ради Європи на дострокових парламентських виборах.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці", - написав Клімкін.

"І зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ?", - додав він.

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