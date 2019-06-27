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Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що сприймає деякі висловлювання українського бізнесмена Ігоря Коломойського як особисті погрози з його боку.

Про це вона розповіла в спільному інтерв'ю для BBC News Україна та "Громадського".

"Це дуже погано, що він повернувся. Погано для мене особисто, бо особисто мені він погрожує [...] Особисто в інтерв'ю Коломойський заявив: якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку", - каже екс-керівниця Національного банку.

"Англійською це - kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали, чому", - додала вона.

Пані Гонтарева має на увазі заяву Ігоря Коломойського про те, що якщо буде потрібно, екс-голову НБУ "привезуть" в Україну.

Ще до свого повернення в Україну бізнесмен прокоментував цитату журналіста Bihus.Info: "В цікаві часи живемо - Коломойський ще не прилітає в Україну, а Гонтарева вже не прилітає в Україну".

На це Коломойський відповів: "Якщо вона не прилітає, нічого страшного, ми її привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком".

Повну версію інтерв'ю з Валерією Гонтаревою можна буде прочитати на сайті BBC News Україна вже скоро.

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