Чому білизна від Кім Кардаш'ян розгнівала японців

Копирайт изображения KimonoIntimates/Sato Image caption Японські експерти кажуть, що ця білизна жодним чином не нагадує традиційне кімоно

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян розгнівала японців своєю новою корегуючою білизною Kimono Intimate.

Вона заявила, що виробництво цієї новинки вже запустили, цей одяг "підсилює форми та фігуру жінки".

Але японці в соціальних мережах б'ють на сполох, що торгова марка не поважає їхній традиційний одяг.

Кімоно - вільний халат з довгими рукавами - походить ще з XV століття і одягається в особливих випадках. Його вважають національним одягом Японії.

"Ми одягаємо кімоно, щоб віддати належне здоров'ю, зростанню дітей, шлюбу, досягненням, або на похоронах. Це святковий одяг і він передається в сім'ях від покоління до покоління", - сказала ВВС японка Юка Огіші.

"Цей корегуючий одяг навіть не нагадує кімоно, вона просто вжила це слово. Немає ніякої поваги до того, що цей одяг насправді означає в нашій культурі".

Компанія Kardashian West зареєструвала марку Kimono торік у США. Також були зареєстровані торговельні марки Kimono Body, Kimono Intimates та Kimono World.

Спідня білизна призначена для корекції фігури і доступна в декількох різних кольорах.

Тривога в Японії

Юко Като, BBC News, Токіо

Кімоно у буквальному перекладі означає "щось носити", це одяг ретельної ручної роботи. Його носять в особливих випадках.

Для багатьох японців носіння кімоно створює зв'язок з історією та культурою, адже з часом їхній спосіб життя та гардероб стають більш західними.

Дехто розглядає продукт Кім Кардаш'ян як спроба видалити японський сенс з цього слова, і є побоювання, що це може мати тяжкі наслідки для традиційної промисловості.

Якби зірка продавала лінію вільних суконь, які на Заході іноді називають кімоно, то реакція була б м'якшою.

Але японське кімоно - це не спідня білизна, а тому багато хто сприймає цю ситуацію з тривогою.

В соцмережах навіть створили хештег #KimOhNo, під яким користувачі розміщували фотографії справжніх японських кімоно, аби підкреслити: "Ні, кімоно - це не білизна".

Копирайт изображения Sato Kimono/Twitter

"Кімоно є дуже витонченим та ніжним одягом. Воно обертає людину, аби вона була захищена", - сказала ВВС професор Шейла Кліф з Жіночого університету Джумонжі.

"Якби я створила бюстгальтер і назвала його сарі (традиційний жіночий одяг в Південній Азії - Ред.), деякі люди були б дуже роздратовані. Це велика неповага. [Кімоно] є символом японської ідентичності. Це слово не належить Кім Кардаш'ян".

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