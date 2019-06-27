Меркель знову трясло на церемонії у Берліні

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Ангелу Меркель трясло на церемонії у Берліні

Німецьку канцлерку Ангелу Меркель знову трясло під час офіційної церемонії в Берліні у четвер. Попередній раз її трясло вісім днів тому під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

На відео з події видно як 64-річна пані Меркель стискає руку, коли її тіло трясе. Приблизно за дві хвилини вона вже виглядала нормально і потисла руку новому міністру юстиції.

Їй запропонували склянку води, але вона її не випила.

Коментуючи попередній інцидент під час зустрічі з Володимиром Зеленським, пані Меркель пояснила його зневодненням.

Її речник сказав, що вона вирушить до Японії, як і планувалося в обід.

"Все відбуватиметься, як і планувалося. З федеральною канцлеркою усе добре", - сказав прес-секретар Штеффен Зайберт.

Німецьке інформаційне агентство DPA заявило, що, попри загалом спекотну погоду у четвер, під час церемонії в палаці Бельвю, де президент Франк-Вальтер Штайнмаєр представляв нового міністра юстиції Крістін Ламбрехт, було прохолодно.

Минулого разу Меркель трясло, коли вона стояла поруч із президентом України Володимиром Зеленським на пекучому сонці. Тоді вона сказала, що їй стало легше, після того, як вона попила води.

У четвер канцлерка відвідала церемонію представлення пані Ламбрехт у Бундестазі — потім швидко поїхала. Вона планує вилетіти до Японії на саміт G20.

На Меркель також очікують жорсткі переговори в неділю, коли вона та інші лідери ЄС зустрічаються, аби визначити кандидата на посаду президента Європейської комісії, який замінить Жана-Клода Юнкера.

Німецький телеканал NTV повідомляє, що пані Меркель вже трясло у спеку під час візиту до Мексики у 2017 році, коли вона брала участь в офіційній церемонії.

Вона має репутацію надзвичайно витривалої людини. Наприклад, під час інтенсивних нічних перемовин на самітах ЄС.

Ангела Меркель оголосила, що піде у відставку зі своєї посади у 2021 році, коли завершиться її вже четвертий термін.

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