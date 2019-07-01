Дорожчі паспорти та дешевший газ. Що зміниться з 1 липня

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Газ подешевшає, закордонні паспорти подорожчають, прожитковий мінімум і деякі пенсії зростуть. Що буде з ринком електроенергії та цінами на неї поки що не ясно.

Газ дешевшатиме і для промисловості, і для населення

У липні "Нафтогаз" знизить ціни на газ для промислових споживачів в середньому на 13%. Мінімальна ціна для споживачів, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубів газу, становитиме 6020,4 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ і транспортування.

Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, ціна на газ для населення також має зменшитися. Про зниження ціни для населення раніше говорив і голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Проте остаточних розрахунків ціни наразі немає.

В середині червня "Нафтогаз" "заднім числом" зменшив ціну газу для населення і теплокомуненерго на 7,3% проти травня. Нова ціна за червень становить 5553,89 грн за тисячу кубів без урахування ПДВ і транспортування.

Це рішення базується на постанові уряду від 5 червня, у якій уряд збільшив кількість показників, на які має орієнтуватися "Нафтогаз", коли визначає ціну на газ для населення. Згідно з урядовою постановою, тепер ціна газу визначається залежно від найменшого з таких показників:

ціна газу для промисловості за попередній місяць,

дані МЕРТ щодо середньої митної вартості імпортованого газу за попередній місяць,

середньозважену ціну газу на Українській енергетичній біржі,

ціну газу, зафіксовану в іншій урядовій постанові - №867 від жовтня 2018 року - на рівні 8,55 грн за куб разом з ПДВ.

Очікуючи зменшення цін на газ на світових ринках, "Нафтогаз" ще навесні запропонував урядові виконати давнє зобов'язання перед міжнародними кредиторами і перейти на ринкові тарифи на газ для населення. Проте уряд вирішив не ризикувати, і залишив механізм "ручного" визначення цін на газ для населення через постанови.

Ринок електроенегії: запускати чи зупинити?

Копирайт изображения UNIAN Image caption За пару місяців до запуску вільного ринку електроенергії виникли побоювання, що Україна до нього не готова

Згідно із законом "Про ринок електричної енергії", з 1 липня купівля-продаж електрики має відбуватися за новими ринковими правилами.

Проте з наближенням цієї дати дедалі більше учасників ринку (крім двох найбільших гравців - ДТЕК та "Енергоатому"), експертів та міжнародних партнерів стали говорити про неготовність українського ринку до реформи.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає відтермінування запуску ринку електроенергії на рік - до 1 липня 2020 року. Законопроєкт визначено як невідкладний, але поки що депутати його не розглянули.

Більшість експертів прогнозують підвищення тарифів на електрику після того, як закон запрацює. При цьому йдеться про зростання тарифів для промисловості. Натомість тарифи для населення не повинні зрости.

Проте про всяк випадок на початку червня уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків із постачання електрики населенню. Такий механізм стримування тарифів для населення працює і щодо тарифів на газ. Нині населення платить за електрику приблизно удвічі менше, ніж промисловість.

Крім того, для того, аби уникнути зростання тарифів, уряд також запровадив граничні ціни на електроенергію.

Перші зміни згідно із законом "Про ринок електроенергії" відбулися з 1 січня 2019 року і стосувалися розділення плати за електрику на дві частини - постачальнику і розподілювачу.

Прожитковий мінімум зросте

З 1 липня прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 2007 грн на місяць. На початок цього року цей показник становив 1921 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум зросте з 1497 грн до 1564 грн.

Для дітей до 6 років - з 1626 грн до 1699 грн.

Для дітей з 6 до 18 років - з 2027 грн до 2118 грн на місяць.

Розмір прожиткового мінімуму впливає на визначення посадових окладів (тарифної ставки), податкової соціальної пільги та індексації доходів.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму очікується у грудні цього року.

Деякі пенсії зростуть

Копирайт изображения UNIAN Image caption Попередні доплати до пенсії були перед президентськими виборами

З 1 липня уряд підвищить пенсії пенсіонерам, які мають трудовий стаж у понад 30 (жінки) і 35(чоловіки) років, але отримують пенсію, меншу за 2 тис. грн. При цьому доплачуватимуть ту суму, яку не вистачає від червневої пенсії до 2 тис. грн.

За даними Мінсоцполітики, це підвищення стосуватиметься 2,5 млн пенсіонерів, і щомісяця коштуватиме бюджету майже 650 млн грн.

Восени 2017 року набула чинності пенсійна реформа, що передбачає поступове зростання страхового стажу, потрібного для виходу на пенсію, із 25 років у 2018 році до 35 років у 2028 році.

Закордонний паспорт подорожчає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Закордонні паспорти подорожчають вперше від 2016 року

З 1 липня зросте вартість виготовлення закордонного паспорта.

Оформлення біометричного закордонного паспорта впродовж 20 робочих днів коштуватиме 682 грн проти 557,32 грн.

Оформлений за 7 та 3 робочі дні закордонний паспорт коштуватиме 1034 грн проти 810,32 грн.

Як наголошують у Державній міграційній службі, зростання вартості відбувається вперше від 2016 року.

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