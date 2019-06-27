СБУ: "Офіційної інформації щодо повернення українських полонених не маємо"

Копирайт изображения Getty Images

У Службі безпеки заявили, що не мають жодної офіційної інформації щодо осіб, яких обіцяють повернути в Україну представники так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це йдеться в заяві відомства у Facebook.

"СБУ не має офіційної інформації стосовно осіб, яких представники "Д/ЛНР" збираються повернути в Україну. Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом", - кажуть у Службі безпеки.

Про можливу передачу Україні чотирьох українських полонених стало відомо напередодні. Лідери так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили, що дали на це згоду після прохання голови політради партії "опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

За їхніми словами такий крок з їхнього боку є "жестом доброї волі".

"Сподіваємося, що звільнення чотирьох осіб дозволить стимулювати Україну і перейти до обміну всіх встановлених осіб на всіх. Це доцільно", - сказав Денис Пушилін.

За словами лідерів так званих "ДНР" і "ЛНР", передача українських полонених відбудеться у п'ятницю у Мінську. "Полонені будуть передані Медведчуку", - пояснили вони.

Також вони розповіли, що в четвер провели з українським політиком переговори у Мінську, де обговорювали, зокрема, питання виконання Мінських угод і зняття економічної блокади з Донбасу.

Чи знав про це Зеленський?

Копирайт изображения Getty Images

Під час брифінгу, який у четвер пройшов в Адміністрації президента, Володимир Зеленський коротко прокоментував інформацію про домовленості Віктора Медведчука.

Судячи з відповіді президента, він не уповноважував Медведчука на жодні перемовини.

"Я жодного разу в житті не спілкувався з паном Медведчуком. Не розумію, чому, коли в нас є велика, незалежна, самостійна Україна, у нас повинні бути посередники", - сказав президент.

"Він [Медведчук - Ред.] знає моє ставлення до цього питання. Чому питання про повернення полонених і про припинення війни піднімається з його боку тільки під вибори - запитайте в нього".

Раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не готовий йти на прямі переговорили з представниками "ЛНР" і "ДНР".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!