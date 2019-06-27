У літаку, що супроводжував президента Бразилії на саміт G20, знайшли 39 кг кокаїну

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наркотики знайшли, коли військовий літак, що супроводжував президента Болсонару, здійснив транзитну посадку в Севільї

На одному з військових літаків, які супроводжували президента Бразилії Жаїра Болсонару на саміт G20 в Осаці, знайшли 39 кілограмів кокаїну.

У заяві міністерства оборони Бразилії йдеться про те, що наркотики знайшли, коли літак, що слідував до Осаки, здійснив транзитну посадку в Севільї (Іспанія).

За повідомленнями бразильських та іспанських ЗМІ, правоохоронці затримали 38-річного сержанта Мануеля Сільву Родрігеса. Він супроводжував трьох бразильських президентів у 29 міжнародних поїздках.

Джерела в іспанській поліції розповіли виданню El Pais, що Родрігес вийшов з літака з багажем в руках. Під час перевірки в ньому знайшли 37 упаковок з кокаїном.

Родрігес був членом екіпажу літака, який повинен був супроводжувати президента Болсонару на зворотньому шляху з саміту "Великої двадцятки".

Президент летів на іншому літаку, який дорогою до Осаки приземлився в Лісабоні.

Літак президента також мав сісти в Севільї, але згодом плани змінилися.

Віце-президент Бразилії Амілтон Моуран заявив, що затриманий був професійним наркокур'єром.

"Судячи з того, скільки при ньому було наркотиків, він не просто придбав їх на вулиці і повіз із собою. Він був, скажімо так, професійним наркокур'єром", - сказав віце-президент.

Жаїр Болсонару згодом написав у своєму Twitter, що вимагає для затриманого сержанта найсуворішого покарання. Він назвав ситуацію, що склалася, неприйнятною і поставив вимогу, аби міністерство оборони в усьому співпрацювало зі слідством.

Родрігеса арештували за рішенням іспанського суду без права звільнення під заставу, повідомляє El Pais.

Поліція наразі з'ясовує, чи була саме Іспанія кінцевою точкою маршруту наркотиків.

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