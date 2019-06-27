Мама і донька заплатили за вбивство, але його не сталося. Вони поскаржилися в поліцію

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Жительку Іспанії звинуватили у змові із власною донькою та її бойфрендом: метою було вбивство і продаж органів жертви.

У місцевій поліції кажуть, що 52-річна жінка та її 20-річна донька звернулися до правоохоронців і розповіли, що планували вбивство чоловіка, з яким жінка перебувала у стосунках.

Вони віддали гроші бойфрендові доньки - той мав зайнятися організацією злочину і найняти кілера. Органи жертви згодом планували продати.

Проте вбивства так і не сталося: жінка каже, що хлопець їх обдурив і присвоїв собі близько 7 тисяч євро.

Усіх трьох фігурантів цієї справи наразі затримано - їх звинувачують у злочинній змові.

Іспанські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляють, що за домовленістю затриманих, вбивство мало відбутися ще у березні.

Проте йшли місяці, а чоловік, який мав стати жертвою, все ще залишався живим.

14 червня, після тривалого очікування, жінки вирішили звернутися до поліції і розповіли, що бойфренд доньки залишив їхні гроші собі. Вони намагалися звинуватити його у шахрайстві.

У 29-річного чоловіка правоохоронці виявили підробні документи, в яких стверджувалося, що він є агентом іспанських спецслужб, майстром бойових мистецтв, а також, що він проходив курси із вчинення вбивств та проведення допитів.

Також, згідно з цими документами, він був знавцем багатьох іноземних мов - зокрема, гавайської та бенгальської.

Поліція наразі вивчає, чи міг затриманий бути причетним до інших злочинів, в рамках яких видавав себе за агента спецслужб.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, із чоловіком, якого планували вбити, все добре.

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