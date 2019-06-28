Путін і Трамп зустрілися. Говорили про Україну
Володимир Путін і Дональд Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в японській Осаці. Останній раз вони зустрічалися у липні минулого року в Гельсінкі. Після цього відносини Москви і Вашингтона знову погіршилися.
Переговори в Осаці тривали півтори години. Після закінчення зустрічі в Білому домі заявили, що Трамп і Путін обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні. "Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин - в інтересах обох країн і всього світу".
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Однак деталі переговорів поки невідомі. У Кремлі підсумки зустрічі взагалі ще не коментували.
Під час протокольної зйомки перед початком переговорів журналісти запитали Трампа, чи збирається він обговорити з Путіним втручання в американські вибори. Президент США засміявся і сказав президенту Росії: "Не втручайся в вибори, будь ласка".
Це треті переговори Путіна і Трампа. До цього вони зустрічалися майже рік тому - на саміті в Гельсінкі 16 липня 2018 року. Перша зустріч відбулася в Гамбурзі 7 липня 2017 року - також на саміті G20.
У листопаді 2018 року планувалася зустріч президентів в Парижі, куди вони обидва приїхали на запрошення французького лідера Еммануеля Макрона на заходи в честь сторіччя закінчення Першої світової війни. Однак тоді на тлі виходу США з договору про РСМД переговори зірвалися.
Потім президенти збиралися провести переговори на початку грудня на саміті G20 в Буенос-Айресі, проте Трамп відмовився від зустрічі через затримання Росією українських моряків в Керченській протоці.
Лідери з того часу не спілкувалися, поки 3 травня не провели годинну телефонну розмову, яку Трамп назвав "дуже позитивною".
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