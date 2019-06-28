Путін і Трамп зустрілися. Говорили про Україну

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Володимир Путін і Дональд Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в японській Осаці. Останній раз вони зустрічалися у липні минулого року в Гельсінкі. Після цього відносини Москви і Вашингтона знову погіршилися.

Переговори в Осаці тривали півтори години. Після закінчення зустрічі в Білому домі заявили, що Трамп і Путін обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні. "Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин - в інтересах обох країн і всього світу".

Пропустити Twitter допис , автор: @WhiteHouse President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) 28 червня 2019 р.

Однак деталі переговорів поки невідомі. У Кремлі підсумки зустрічі взагалі ще не коментували.

Під час протокольної зйомки перед початком переговорів журналісти запитали Трампа, чи збирається він обговорити з Путіним втручання в американські вибори. Президент США засміявся і сказав президенту Росії: "Не втручайся в вибори, будь ласка".

Це треті переговори Путіна і Трампа. До цього вони зустрічалися майже рік тому - на саміті в Гельсінкі 16 липня 2018 року. Перша зустріч відбулася в Гамбурзі 7 липня 2017 року - також на саміті G20.

У листопаді 2018 року планувалася зустріч президентів в Парижі, куди вони обидва приїхали на запрошення французького лідера Еммануеля Макрона на заходи в честь сторіччя закінчення Першої світової війни. Однак тоді на тлі виходу США з договору про РСМД переговори зірвалися.

Потім президенти збиралися провести переговори на початку грудня на саміті G20 в Буенос-Айресі, проте Трамп відмовився від зустрічі через затримання Росією українських моряків в Керченській протоці.

Лідери з того часу не спілкувалися, поки 3 травня не провели годинну телефонну розмову, яку Трамп назвав "дуже позитивною".

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