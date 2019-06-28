Копирайт изображения УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко пояснив причину заторів у Києві влітку, коли багато людей їде у відпустки.

За його словами, це все через ремонт мостів та доріг у столиці.

"Літо - максимально ефективний час для ремонту мостів та доріг в Києві. Коли менше транспортне навантаження і багато людей у відпустках. Тому активна фаза ремонтів припадає на літній період. З цим і пов'язані нинішні затори в столиці", - сказав очільник міста в ефірі радіо "Київ-98fm", повідомляє КМДА.

За його словами, всі сили кинуті на ремонт проблемних мостів та ділянок доріг. Ремонтні роботи тривають на Південному мосту, Русанівському метромосту, будують новий Шулявський шляхопровід.

Кличко нагадав, що більшість столичних мостів побудували 40-50 років тому. І за цей час ці шляхопроводи не реконструювали.

За даними київської влади, 75 столичних мостів сьогодні в аварійному стані, три з них - в дуже поганому.

"Я хочу вибачитися перед людьми, які щоранку та ввечері стоять у заторах на Південному мосту, мосту Метро. Там наразі тривають ремонтні роботи. Іноді мені скаржаться, що робітників не видно на Русанівському мосту. А ми багато робіт здійснюємо під основною конструкцією цього мосту. Є технологічні речі, які ми не можна швидко зробити", - пояснив мер.

Щодо Подільсько-Воскресенського мосту, то візуально кияни побачать зміни у його зовнішньому вигляді вже до кінця літа - там розпочали знімати іржаві тимчасові підпірки.

"Якщо у нас не буде ніяких форс-мажорних обставин, до кінця наступного року ми плануємо запустити автосполучення між лівим та правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст. Наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину", - сказав Віталій Кличко.

Також до кінця цього року планують запустити рух новим Шулявським шляхопроводом. Його будівництво коштує столиці 1 мільярд гривень.

Вартість реконструкції мосту Патона - приблизно 4-5 млрд гривень, добудова Подільсько-Воскресенського мосту - близько 6-7 млрд гривень.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!