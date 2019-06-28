Зеленський дав громадянство іноземцям, які захищали Україну

Копирайт изображения AFP Image caption У 2015 році Верховна Рада офіційно дозволила служити у Збройних силах України громадянам іноземних держав

Володимир Зеленський надав громадянство України іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави, повідомляє сайт президента.

Прес-служба повідомила, що глава держави підписав указ про це, однак самого документу на сайті президента поки немає.

Відповідно до документу, українські паспорти отримають 14 осіб.

"До громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу", - йдеться в повідомленні.

Президент запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства України іноземцям, які воювали на Донбасі.

"Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку", - повідомляє прес-служба.

Там також запевнили, що відтепер з боку президента "не буде штучного гальмування чи затягування цього процесу, як це було у минулі роки".

Проблема громадянства

У 2015 році Верховна Рада офіційно дозволила служити у Збройних силах України громадянам іноземних держав та почала розглядати питання спрощеної процедури надання громадянства таким людям. Однак процес до кінця не завершився.

Лише на початку червня 2019 року депутати таки ухвалили закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Цим рішенням вони спростили порядок видачі громадянства України тим, хто пішов добровольцем на Донбас.

Через складність цієї процедури добровольці неодноразово пікетували українські органи влади.

Попередній президент Петро Порошенко обіцяв, що надасть громадянство "білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках захищали честь і незалежність". Але цього так і не сталося.

Навіть більше, Харківська правозахисна група повідомляла, що у 2015 році політика Міграційної служби змінилася і виносилися рішення "про добровільне повернення або примусове видворення" таких людей.

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