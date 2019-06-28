Медведчук везе звільнених і каже, що продовжить переговори

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Так звані "ЛНР/ДНР" звільнили чотирьох полонених українців, вони вже у Мінську.

Після звільнення група вийшла до журналістів. Був з ними і Віктор Медведчук, який вів переговори з керівниками ОРДЛО.

В цій групі - Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горіянов. За даними ЗМІ, троє з них - українські військові, один - цивільний.

Самі звільнені не особливо хотіли спілкуватися з журналістами, практично на всі запитання відповідав сам Медведчук.

За його словами, з виборами це звільнення ніяк не пов'язано, адже він особисто займається цими питаннями з травня 2014 року.

"Безумовно, ми і далі будемо цим займатися. Переговори будуть продовжені, коли будуть результати - ви дізнаєтесь", - заявив пан Медведчук.

За його словами, переговори будуть і щодо тих українців, які відбувають покарання в Росії.

Переговори Медведчука

У четвер "Опозиційна платформа - За життя" повідомила, що Віктор Медведчук домовився з керівниками "ДНР/ЛНР" про звільнення чотирьох українців.

"Вже завтра Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горіянов повернуться додому", - йдеться в повідомленні партії.

В цій же інформації пан Медведчук нагадує, що з грудня 2017 року ніяких звільнень не було. І тут же пояснює чому: "На жаль, колишня влада, і я хочу це особливо підкреслити, в обличчі Порошенка робила все для того, аби обміни не відбулися".

"Тому я звернувся до Леоніда Івановича (Пасічника, керівника "ЛНР" - Ред.) та Дениса Володимировича (Пушиліна, керівника "ДНР" - Ред.), побачивши те, що пан Зеленський не збирається проводити обміни", - заявив Медведчук.

Політик каже, що це "односторонній акт гуманізму".

Реакція України

У Києві висловили подив такою поведінкою Медведчука, адже нинішня влада не давала йому мандат на переговори щодо звільнення заручників.

"Я жодного разу не спілкувався в житті з паном Медведчуком. Не розумію, чому, коли в нас є велика, незалежна, самостійна Україна, у нас повинні бути посередники", - заявив на брифінгу Володимир Зеленський, коментуючи цю ситуацію.

"Він знає моє ставлення до цього питання. Чому підіймається питання повернення полонених, припинення війни з його боку тільки під вибори - запитайте в нього".

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Володимир Зеленський каже, що не уповноважував Медведчука на переговори

А в СБУ зізналися, що не мають офіційної інформації стосовно осіб, яких представники "ДНР/ЛНР" збираються повернути в Україну.

"Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом", - додали у спецслужбі.

Не обговорювали питання звільнення цих чотирьох людей, про які каже пан Медведчук, і в тристоронній контактній групі у Мінську.

За даними BBC News Україна, Мінська група ніяк до цього не причетна.

Кого звільняють?

За інформацією журналіста та блогера Юрія Бутусова, троє з цих людей - військові, а один - цивільний.

За його даними, Максим Горіянов - старший 53-ї бригади, потрапив у полон 22 травня цього року.

Яків Веремейчик з 14-ї бригади, потрапив у полон в травні 2018 року разом з ще одним військовим Юрієм Євтушком. Останнього видавати не збираються.

Дмитро Великий потрапив у полон у 2016 році. Про нього мало що відомо, в базі "Миротворець" його позначили як дезертира.

І Едуард Міхеєв - цивільний, в жовтні 2017 року його звинуватили у "державній зраді" та співпраці з СБУ в Луганську.

Журналіст пов'язує такі події з виборами. "До речі, виходить, що статус переговірника та прямі рейси до Москви не потрібні Медведчуку, аби звільняти полонених. Виявляється, він і так може домовитись", - резюмує Юрій Бутусов.

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