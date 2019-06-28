Після серіалу "Чорнобиль" Зеленський дав "Героя" трьом водолазам

Копирайт изображения SKY UK LTD/HBO Image caption Кадр з серіалу "Чорнобиль" НВО. У фільмі Ананенко, Баранов і Беспалов спускаються у аквалангах. Насправді вони були у гідрокостюмах з респіраторами

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про присвоєння звання Герой України" трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які спускали воду під реактором. Про це повідомила прес-служба президента.

Звання присвоїли старшому інженер-механіку реакторного цеху ЧАЕС Олексію Ананенку, старшому інженеру турбінного цеху АЕС Валерію Беспалову та начальнику зміни цього АЕС Борису Баранову (посмертно).

Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та Борис Баранов спустилися в басейн під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води.

Копирайт изображения ДОПОВІДЬ МКГЯБ Image caption "Чорнобильські водолази" відкривали заслінки в одному з коридорів, що дозволило відкачати воду з басейнів під реактором

Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух на ЧАЕС, заявили в Офісі президента.

Ці люди "удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС", йдеться у тексті указу.

Серіал "Чорнобиль", який випустили нещодавно компанії НВО і Sky, став мегапопулярним у всьому світі і привернув увагу до подій квітня 1986 року. У серіалі сцена спуску трьох "ліквідаторів" Ананенка, Беспалова і Баранова в радіоактивну воду під реактором ЧАЕС стала однією з найяскравіших і найбільш драматичних.

Описуючи у серіалі небезпеку можливого нового вибуху і необхідність відправлення водолазів під реактор, професор Валерій Легасов у розмові з генсеком КПРС Михайлом Горбачовим попросив його дозволу "вбити три людини". Такий дозвіл від Горбачова він отримав.

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Також у серіалі показали, як шукали добровольців для цього завдання і як потім зустрічали їх аплодисментами.

У розмові з BBC News Україна реальний учасник тих подій - колишній старший інженер-механік реакторного цеху ЧАЕС Олексій Ананенко розповів, що йому подзвонили та поставили завдання - відкачати воду з-під реактора.

"Сама операція пройшла швидко і без ускладнень", - говорив Ананенко. Проте, водолазам доводилося проходити ділянки з дуже високим "радіаційним тиском", зокрема біля входу у транспортний коридор зруйнованого 4 блоку.

А після їхнього виходу назовні ніхто нікому не аплодував, згадує пан Ананенко.

Копирайт изображения ВВС Image caption Олексій Ананенко сьогодні

"Це була звичайна робота, хто ж буде аплодувати? Героями не почувалися, почувалися як зазвичай", - зазначив пан Ананенко.

Раніше був поширений міф, що "чорнобильські дайвери" померли від променевої хвороби. Але це не так. Після спуску під реактор вони продовжували працювати на ЧАЕС.

Борис Баранов помер 2005 року, а Валерій Беспалов і Олексій Ананенко живуть по сусідству на київський Троєщині.

На Чорнобильській АЕС Олексій Михайлович пропрацював до 1989 року, потім перейшов на роботу в інші організації, пов'язані з атомною енергетикою і безпекою.

Ще в радянські часи отримав "Знак пошани", а у 2018 році президент Порошенко нагородив його орденом "За мужність" III ступеня.

Утім, людина, яка пережила спуск під 4 реактор ЧАЕС, постраждала вже в Києві - у 2017 році його на пішохідному переході збила машина. Він отримав важку травму голови і ноги, понад місяць був у комі. Олексій Михайлович зміг відновитися, утім на роботу вже не повернувся.

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