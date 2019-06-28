Звільнені з полону українці прибули до Києва: один з них у розшуку

Копирайт изображения Natalia Fedosenko Getty Images Image caption З полону звільнили Дмитра Великого, Яківа Веремейчика, Едуарда Міхеєва та Максима Горіянова.

Четверо українських заручників, звільнених з полону бойовиками, прибули до Києва в аеропорт ім. Сікорського. Їх зустрічали рідні і журналісти.

З полону звільнили Дмитра Великого, Яківа Веремейчика, Едуарда Міхеєва та Максима Горіянова. За даними ЗМІ, троє з них - українські військові, один - цивільний.

Звільненого з полону Дмитра Великого раніше оголосили у розшук за підозрою у дезертирстві. Про це журналістам в аеропорту заявила речниця СБУ Олена Гітлянська. Вона уточнила, що ця інформація є на сайті Міністерства внутрішніх прав.

Копирайт изображения wanted.mvs.gov.ua Image caption На сайті wanted.mvs.gov.ua, де розміщують інформацію про розшук людей, є чоловік з ім'ям Дмитро Великий

"Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі будуть здійснювати всі необхідні заходи, але щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій буде вирішувати слідчий військової прокуратури", - заявила Гітлянська.

Переговори Медведчука

Переговори про звільнення цих людей з керівниками "ДНР" і "ЛНР" вів політик Віктор Медведчук. Полонених з Донбасу спочатку перевезли до Росії, потім до Мінська, де їх зустрів пан Медведчук.

Він назвав звільнення цих чоловіків "одностороннім гуманітарним актом", який відбувся без жодних умов, за що він "вдячний представникам Луганська і Донецька".

Відповідаючи на питання, чому з полону відпустили саме цих людей і як їх обирали, пан Медведчук сказав, що не він їх обирав.

"У нас є списки людей, як перебувають у полоні. Цих людей визначили у Луганську і Донецьку", - сказав політик.

Він відповів, що не знає нічого про те, що один зі звільнених перебуває у розшуку за дезертирство і запевнив, що вони всі повернулися до України добровільно.

Відмовились від коментарів

По прибутті до Києва звільнений з полону Дмитро Великий розповів журналістам, що його утримували у Макіївській колонії. Він сказав, що там є ще багато українських хлопців, проте, відмовився коментувати будь-які деталі того, як він потрапив у полон. Виглядав він свхильованим, поруч з ним був батько, який плакав.

Також його запитали, чи може він підтвердити інформацію про те, що він знаходиться в розшуку Міністерства внутрішніх справ за дезертирство, але він не відповів на це питання.

Копирайт изображения Natalia Fedosenko Getty Images Image caption Віктор Медведчук продемонстрував українські паспорти звільнених з полону

"СБУ не знала про цей обмін. Це для нас був сюрприз...Ми вітаємо будь-яку можливість звільнення наших бранців", - заявила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона запропонувала Дмитру Великому поїхати на обстеження, яке організовує для звільнених СБУ. Він погодився.

Едуард Міхеєв, який був у полоні близько двох років, сказав, що не знає, на яких умовах його звільнили. Він також не розповів, як потрапив у полон.

У аеропорту його зустрічали дві доньки, які міцно його обіймали під час розмови з журналістами. Вони сказали, що про звільнення батька дізналися від помічника Віктора Медведчука.

У СБУ зазначили, що звільнені мають пройти звичайну процедура перевірки.

"Оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва (з бойовиками - Ред.), але ви знаєте, що у нас, відповідно до Кримінального кодексу, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності", - заявила пані Гітлянська.

"Тому, якщо у хлопців так не дай Боже сталося, є можливість зараз про це заявити і щодо них не буде жодних кримінальних переслідувань", - сказала речниця СБУ.

Реакція України

У Києві висловили подив щодо дій пана Медведчука, адже нинішня влада не давала йому мандат на переговори щодо звільнення заручників.

"Я жодного разу не спілкувався в житті з паном Медведчуком. Не розумію, чому, коли в нас є велика, незалежна, самостійна Україна, у нас повинні бути посередники", - заявив на брифінгу Володимир Зеленський, коментуючи цю ситуацію.

"Він знає моє ставлення до цього питання. Чому підіймається питання повернення полонених, припинення війни з його боку тільки під вибори - запитайте в нього".

Таку реакцію президента на свої дії Віктор Медведчук назвав "хворобливою" і сказав, що не претендує на роль його посередника.

Не обговорювали питання звільнення цих чотирьох людей, про які каже пан Медведчук, і в тристоронній контактній групі у Мінську. За даними BBC News Україна, Мінська група ніяк до цього не причетна.

Кого звільнили?

За інформацією журналіста та блогера Юрія Бутусова, троє з цих людей - військові, а один - цивільний.

За його даними, Максим Горіянов - старший 53-ї бригади, потрапив у полон 22 травня цього року.

Яків Веремейчик з 14-ї бригади, потрапив у полон в травні 2018 року разом з ще одним військовим Юрієм Євтушком. Останнього видавати не збираються.

Дмитро Великий потрапив у полон у 2016 році. Про нього мало що відомо, в базі "Миротворець" його позначили як дезертира.

І Едуард Міхеєв - цивільний, в жовтні 2017 року його звинуватили у "державній зраді" та співпраці з СБУ в Луганську.

Журналіст пов'язує такі події з виборами. "До речі, виходить, що статус переговірника та прямі рейси до Москви не потрібні Медведчуку, аби звільняти полонених. Виявляється, він і так може домовитись", - резюмує Юрій Бутусов.

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