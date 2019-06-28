Що зі здоров'ям Ангели Меркель? Версії німецької преси

Копирайт изображения RALF HIRSCHBERGER Getty Images Image caption У німецьких журналістів є кілька версій того, що відбувається з Ангелою Меркель

27 червня Меркель була на церемонії призначення нового міністра юстиції Крістін Ламбрехт. Під час промови президента Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що Ангела Меркель тремтить.

Це сталося з Меркель вдруге за два тижні. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 18 червня канцлер теж помітно тремтіла.

Журналісти розмірковують, що відбувається з канцлером. Минулого разу Меркель пояснила тремтіння тим, що їй дуже хотілося пити, і було жарко.

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На цей раз управління справами канцлера прокоментувало подію небагатослівно. Меркель почуває себе добре, братиме участь в саміті "Великої двадцятки" в Осаці 28-29 червня і саміті Євросоюзу 30 червня, заявили там.

Журналісти намагаються знайти пояснення. Ми зібрали кілька основних версій німецьких ЗМІ.

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Психологічні причини?

Джерела газет Stuttgarter Zeitung і Stuttgarter Nachrichten в уряді кажуть, що причина другого нападу тремтіння була психологічною.

"Спогад про минулий інцидент призвів до нового. Це психологічний процес",- йдеться в статті газети Sueddeutsche Zeitung.

Її автор зазначає, що у високопоставлених німецьких політиків немає особистих лікарів. "Добре, що голова апарату канцлера і Хельге Браун за освітою анестезіолог і лікар відділу реанімації", - пише газета.

Стрес на роботі?

"Коли Меркель тремтить - злітаються стерв'ятники", - так називається стаття одного з п'яти видавців правоцентристської Frankfurter Allgemeine Zeitung, Бертольда Колера.

"За 14 років, які вона була при владі, Меркель показала стійкість - і фізичну, і психологічну. Чи можна допустити, що важке навантаження, яке завжди асоціювалося з її посадою, починає проявлятися?", - запитує журналіст.

Колер вважає, що, коментарів в дусі "канцлер в порядку" вже недостатньо, враховуючи важливість посади Меркель.

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Однак, додає він, Меркель явно відчувала себе у формі - вона без проблем здійснила довгий переліт до Осаки на саміт "на звичайному урядовому літаку, а не на медичному" Аеробусі "Бундесверу, як могло б здатися на фоні такої кількості віддалених діагнозів".

Журналіст Франц Йозеф Вагнер вважає, що Ангела Меркель "стала вразливою".

"Конфлікт в тому, що канцлер не може тремтіти. Коли тремтить канцлер - тремтить держава. У канцлера має бути залізне здоров'я. Вона встає до світанку і веде переговори до пізньої ночі. Майже не спить. Наша канцлер зроблена з нервів, вен і м'язів. Вона складається з серця і душі ", - пише Вагнер в таблоїді Bild.

Він рекомендує Меркель "просто залишатися в ліжку".

Говорячи про можливі причини стану канцлера, Bild назвав нестачу рідини, гіпоглікемію і гіпоглікемічний шок.

"Чи витримає вона?" - запитує автор замітки.

Меркель готується піти?

"Тремтіння Ангели Меркель, що повернулося, піднімає питання про стан її здоров'я. І про раннє прощання", - йдеться в статті на сайті газети Tagesspiegel.

Автор натякає, що щось подібне може статися з людиною, в графіку якої фактично немає перерв. "Але це вдруге за вісім днів", - зазначає автор.

"Чи не стоїть за цим щось серйозніше? Чи повинні ми, як припускає один важливий політик з Християнсько-демократичного союзу, думати про її раннє прощання?", - запитує автор статті.

Серйозна хвороба?

У статті на сайті ліберального тижневика Focus, де симптоми Меркель обговорили з лікарем ще після першого інциденту, обговорюють їх і вдруге. Тепер експерт не виключає серйозної хвороби.

Після нападу тремтіння, що сталося з Меркель 18 червня, голова асоціації сімейних лікарів Німеччини Якоб Бергер говорив, що не бачить причин для великого занепокоєння. Тепер він вважає, що "з огляду на ряд симптомів, медичне пояснення потрібно знайти терміново".

Лікар, втім, виключив, що у Меркель може бути хвороба Паркінсона.

"Така людина, як Ангела Меркель, яка постійно повинна працювати і бігати від заходу до заходу, цілком може приховувати ці симптоми, але її лікарі повинні вивідати з неї інформацію", - говорить він.

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Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС