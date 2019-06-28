У Львові горить депо біля залізничного вокзалу
- 28 червня 2019
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У Львові сталася пожежа у локомотивному депо поблизу залізничного вокзалу. Про це повідомила прес-служба ДСНС.
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Горить дах приміщення на площі 1000 кв.м. на вулиці Таллінська 1. Вогонь гасять 17 пожежних машин.
Рятувальники кажуть, що загрози для людей, чи залізничного вокзалу немає.
Мешканці Львова у соцмережах розміщують фото пожежі, яку видно за багато кіломтерів.
Пропустити Facebook допис , автор: Ivan
Posted by Ivan Nyshpor on Friday, 28 June 2019
Кінець Facebook допису , автор: Ivan
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