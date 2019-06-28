У Львові горить депо біля залізничного вокзалу

Копирайт изображения Фото Ігоря Зінкевича facebook.com/igor.zinkevych Image caption Львівський залізничний вокзал був охоплений димом

У Львові сталася пожежа у локомотивному депо поблизу залізничного вокзалу. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Копирайт изображения Фото Ігоря Зінкевича facebook.com/igor.zinkevych

Горить дах приміщення на площі 1000 кв.м. на вулиці Таллінська 1. Вогонь гасять 17 пожежних машин.

Копирайт изображения Фото Ігоря Зінкевича facebook.com/igor.zinkevych

Рятувальники кажуть, що загрози для людей, чи залізничного вокзалу немає.

Копирайт изображения lv.dsns.gov.ua Image caption А внизу все виглядає ось так

Мешканці Львова у соцмережах розміщують фото пожежі, яку видно за багато кіломтерів.

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