У Чернівцях у валізі знайшли мертвого хлопчика: матір розшукують

Копирайт изображения cv.npu.gov.ua Image caption Тіло дитини було у валізі

Поліція розшукує матір 2-річного хлопчика, якого 27-го червня, знайшли мертвим у валізі у Чернівцях. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Валізу з дитиною виявили перехожі на околиці міста.

Відкрили кримінальну справу за статтею 115 (Умисне вбивство).

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Згодом поліцейські встановили, що матір'ю дитини є 21-річна Пілявська Анна Олександрівна з Хмельницького, яка проживала у Чернівцях.

Однак, місцезнаходження жінки зараз невідоме.

Поліція оголосила прикмети жінки: зріст 160-170 сантиметрів, середньої статури, темне хвилясте волосся з червонуватим відтінком, стрижка під каре, очі темно-зелені, на лівій руці біля зап'ястя має татуювання у вигляді корони та на передпліччі - татуювання у вигляді ловця снів з головами двох вовків.

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