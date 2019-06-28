Юлія Ткач здобула восьме золото України на Європейських іграх

Копирайт изображения Фото НОК noc-ukr.org

Українка Юлія Ткач у вільній боротьбі принесла восьму золоту нагороду у скарбничку української збірної на спортивних змаганнях Європейські ігри-2019 у Мінську. Про це повідомляє Національний олімпійський коміет України.

У заключний змагальний день Юлія Ткач перемогла Ельміру Гамбарову з Азербайджану - 4:0 у ваговій категорії до 62 кг.

У інтерв'ю після перемоги спортсменка зі Львова розповіла, що дуже задоволена, що перемогла, але були помилки, є над чим працювати.

"Коли виходиш на килим, з хвилюванням важко впоратися. Напевно, у цьому вся суть спорту - проявляти себе в миті емоційного напруження, що не завжди вдається. Але помилки нас вчать, змушують рухатися далі, удосконалюватися", - заявила Юлія Ткач.

В активі української команди на Європейських іграх вже 31 нагорода - 8 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

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