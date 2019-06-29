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Президент США Дональд Трамп спонтанно запросив лідера КНДР Кім Чен Ина зустрітися на кордоні Північної та Південної Кореї.

Американський лідер планує відвідати Південну Корею після саміту "Великої двадцятки" у Японії.

Він прибуде до Сеула з дводенним візитом, метою якого буде врятувати переговори з Північною Кореєю про денуклеаризації, які зайшли в глухий кут.

"Якщо керівник Північної Кореї Кім побачить це [повідомлення - Ред.], я б зустрівся з ним на кордоні/в ДМЗ [демілітаризованій зоні - Ред.], щоб просто потиснути йому руку і сказати" привіт (?)! "- йдеться в повідомленні Трампа (пунктуація збережена).

На саміті G20 в японській Осаці президент США пояснив, що таким чином він вирішив "закинути вудку" до Кім Чен Ина.

"Якщо він почує, ми проведемо зустріч за дві хвилини - і цього буде достатньо", - сказав Трамп журналістам.

Він зробив ці заяви перед вирішальною сутичкою з головою КНР Сі Цзіньпіном з приводу торгової війни, яка стрясає основи світової економіки.

Водночас в адміністрації глави південнокорейської держави повідомили, що рішення про зустріч лідерів США і КНДР відсутнє.

Трамп вже намагався здійснити раптовий візит в демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї, в листопаді 2017 року. Тоді президенту довелося відмовитися від своїх планів через погану погоду.

Стосунки між США та Північною Кореєю

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Двосторонні відносини зіпсувалися після того, як лідери двох країн в останній раз бачилися особисто у в'єтнамському Ханої в лютому цього року.

Саміт - другий за рахунком після Сінгапурського в червні 2018 року - раптово завершився без якихось домовленостей з приводу прогресу Північної Кореї щодо денуклеаризації. Трамп залишив переговори, через "погану угоду".

Раніше президент США неодноразово наполягав на тому, що Пхеньян повинен провести ядерне роззброєння до того, як будуть зняті економічні санкції проти КНДР.

Минулого тижня Трамп послав лідеру КНДР лист, зміст якого сам Кім Чен Ин охарактеризував як "чудовий".

Копирайт изображения Reuters Image caption Демілітаризована зона, що розділяє дві Кореї

Раніше президент США заявив журналістам, що Північна Корея під владою Кім Чен Ина має "чудовий потенціал".

А в ході візиту до Японії в травні Трамп назвав лідера КНДР "дуже розумним хлопцем" і сказав, що чекає "багато хороших новин" з Північної Кореї.

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